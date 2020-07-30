الإخوة الأعداء في عائلة سيارات سوبارو.. أوتباك بمواجهة فورستر

كانت سوبارو دائما من ماركات السيارات التي تنجح في التفوق على نفسها، بطرحها لموديلات متميزة ضمن مختلف الفئات، ويتجلى ذلك في طرازي "أوتباك" و"فورستر" بنسختيهما لعام 2020، اللذين وضعهما موقع "كار نيوز" وجها لوجه في مقارنة للوقوف على الأفضل فيما بينهما.

وأوضح الموقع أن الطرازين لا ينتميان للفئة نفسها، حيث ذكر أن طراز "أوتباك" ينتمي لفئات "واجون"، وطراز "فورستر" ينتمي لفئات SUV، ورغم ذلك يعملان سويا بأنظمة الدفع الخلفية.

وبدأ الموقع المقارنة بالحديث عن السعر الذي يطرح به الطرازان بالأسواق، وقال إن طراز فورستر يتوفر بتكلفة افتتاحية 24,495 ألف دولار، أقل من طراز "أوتباك" الذي يتوفر بتكلفة افتتاحية 26,645 ألف دولار.

وتصل تكلفة أعلى فئة من طراز "فورستر" لـ34,595 ألف دولار، في حين تصل تكلفة أعلى فئة متوفرة من طراز سوبارو "أوتابك" لـ 39,695 ألف دولار.

وقارن الموقع بين مساحة التخزين المتوفرة بحقائب الطرازين، وقال إن الأفضلية في هذه الخانة من المقارنة لصالح "فورستر"، الذي يتمتع بمساحة تخزين في حقيبته الخلفية 35.4 قدم مربع، وتصل المساحة لـ 76.1 قدم مربع في حال طي المقاعد الخلفية.

أما طراز "أوتباك" فتصل مساحة التخزين بحقيبته الخلفية لـ 32.5 قدم مربع، وتصل هذه المساحة لـ 75.7 قدم مربع، في حال طي المقاعد الخلفية.

وفي خانة التقنيات، قال موقع "كار نيوز" إن طراز "أوتباك" أفضل من طراز "فورستر"، بتميزه من الداخل بشاشة معلومات بقياس 7 بوصات، ووصلتي USB، وتتوفر لدى عدد من فئاته المتقدمة شاشة معلومات يصل حجمها لـ 11.6 بوصة، مع وصلات USB للمقاعد الخلفية، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

أما طراز سوبارو "فورستر" فيتوفر بشاشة معلومات داخله بقياس 6.5 بوصة، وتتوفر لدى فئاته الأعلى شاشة أكبر حجما تصل لـ 8 بوصات، مع أنظمة شبكة إنترنت "هوت سبوت"، ووصلات USB للمقاعد الخلفية.

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قارن بعد ذلك الموقع بين محركات الطرازين، وكانت الأفضلية لطراز "أوتباك"، الذي يعمل بمحرك ذي 4 أسطوانات، بسعة 2.5 لتر، وينتج قوة 182 حصانا، ويتوفر لدى فئاته الأعلى محرك بقوة أكبر تصل لـ260 حصانا.

في حين يتوفر طراز "فورستر" بخيار وحيد للمحرك يطرح مع مختلف فئاته، ذي أربع أسطوانات وبسعة 2.5 لتر.

وفي خانة معدل استهلاك الوقود، ذكر موقع "كار نيوز"، أن الأفضلية في هذه الخانة تصب في صالح طراز "فورستر"، الذي يستهلك جالونا واحدا من الوقود لكل 26 ميل يقطعها داخل المدن، وجالون واحد لكل 33 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

أما طراز "أوتباك"، فيتوفر ضمن فئاته بمحرك توربيني يستهلك من الوقود جالونا واحدا لكل 23 ميلا يقطعها داخل المدن، وجالون واحد لكل 30 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

وختم الموقع المقارنة بإجراءات الأمن والسلامة المضافة للطرازين، وذكر أن هذه الخانة حصلا بها على تعادل لما يتمتعان به بقدر متساوٍ من الإمكانات المميزة.

وطرح الطرازان بأنظمة مشابهة لإجراءات الأمن والسلامة إلى حد كبير، مثل نظام EyeSight الأمني الذي تطوره شركة "سوبارو" خصيصا لسياراتها، ونظام حساب المسافة بين المركبات، ونظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام تنبيه في حال الخروج عن المسار، وأيضا نظام رصد المارة والسيارات خلف السيارة ونظام الركن الذاتي ونظام مراقبة المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها.



