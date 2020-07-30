“بالفيديو” تغريم مخالفي عدم الالتزام بالمسار المحدد على أحد طرق جدة

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجال المرور، أثناء رصدهم لمخالفة عدم الالتزام بالمسار المحدد على أحد طرق المملكة.

حيث أظهر الفيديو رجال المرور في مدينة جدة وهم يقومون بتصوير السيارة المخالفة، وإعلام قائدها أنه قد خالف النظام المروري بارتكابه مخالفة عدم الالتزام بالمسار المحدد.

وكانت قد شددّت إدارة المرور في وقتٍ سابق على أن عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق يُعد مخالفة مرورية، وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم “3” وتتراوح غرامتها المالية بين 300 و500 ريال.