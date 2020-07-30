موجز الخليج 365 للسيارات.. 9 سيارات عائلية "خارقة" وميزة "إم جي"

الخليج 365الخميس 2020/7/30 02:08 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قالت إم جي موتور (MG Motor) إنها تخطّط لطرح سيارات متصلة بالإنترنت في الشرق الأوسط بدايات العام 2021.
كشفت شركة رينو النقاب عن سيارتها Twingo Z.E الكهربائية الجديدة، وهي سيارة صغيرة ولكن بإمكانيات قياسية، حيث تصل إلى مدى السير 270 كيلومترا.
تخطط مجموعة عمل شركات تأجير السيارات في دبي، لتعزيز مشاركتها الفاعلة في خلق حوارات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والأجانب.
مجموعة من السيارات العائلية التي طرحت بعيدا عن عالم سباقات السيارات، أثبتت أن قوة الأداء ليست حكرا على السيارات الخارقة، لما تتمتع به هذه السيارات من محركات قوية تضاهي السيارات الرياضية.
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