تعرف على مبيعات ساوايست DX3 خلال يونيو الماضي

كتب: باسل الحلواني
كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن انضمام علامة "ساوايست"، إلى المجلس، بعدما أفصحت عن إجمالي مبيعاتها في السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضي.
ووفقا لمجلس معلومات سوق السيارات، فإن إجمالي مبيعات "ساوايست"، من طراز DX3، في السوق المحلية، خلال شهر يونيو الماضي بلغ 36 سيارة.
وكانت ساوايست إيجيبت، إحدى شركات مجموعة IFG جروب، الوكيل الحصري والوحيد لعلامة ساوإيست في مصر، قد أعلنت الشهر الماضي عن تعيين 3 موزعين معتمدين جدد لسيارات ساوايست.
تضم شبكة الموزعين المعتمدين الجدد كلاً من "المصرية للسيارات"، لمناطق مصر الجديدة، ودمياط، والمنصورة، والإسكندرية، وأسيوط، بالإضافة إلى
جدير بالذكر أن مجموعة IFG جروب، قد أطلقت رسمياً علامة سيارات ساوايست في مصر، خلال شهر فبراير الماضي.
وتتوافر سيارات ساوايست، في السوق المصرية بموديلين هما DX7 و DX3، بفئتين لكل موديل منهما، وضمان 6 سنوات.
وتمتلك مجموعة ميتسوبيشي موتورز اليابانية 25% من شركة ساوايست أوتو.
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