إم جي ZS تتصدر مبيعات SUV-B خلال النصف الأول من 2020

كتب: باسل الحلواني كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تصدر السيارة إم جي ZS مبيعات السيارات الـ SUV الفئة B في السوق المصرية خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري. استطاعت إم جي ZS، أن تحقق إجمالي مبيعات Advertisements خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 1796 سيارة، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية تقدر بـ 52.1%. خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 1796 سيارة، لتستحوذ بذلك على حصة سوقية تقدر بـ 52.1%. وتنتمي MG ZS لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، المزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يعطى قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك. 1500 سي سي، يعطى قوة 123 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك. وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى مدة زمنية 10.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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