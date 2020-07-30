تيري بولوريه رئيساً تنفيذياً جديداً لشركة جاكوار لاند روڤر

كتب: باسل الحلواني

أعلن تشاندراسيكران، رئيس مجلس إدارة كل من شركة "تاتا سونز" و"تاتا موتورز" و"جاكوار لاند روڤر"، عن تعيين تيري بولوريه رئيساً تنفيذياً لشركة "جاكوار لاند روڤر"، وذلك ابتداءً من 10 سبتمبر 2020.

وقال تشاندراسيكران: "يسعدني أن أرحب بتيري في ‘جاكوار لاند روڤر‘، فهو قائد عالمي مميز للأعمال مع سجله المعروف في تنفيذ الانتقالات المعقدة. سيجلب تيري كماً هائلاً من الخبرة لأحد أهم المناصب في قطاع السيارات".

ويتمتع بولوريه بخبرة واسعة في أعمال السيارات، آخرها توليه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "رينو"، إلى جانب

عدة مناصب مرموقة أخرى لدى مورّد شركات السيارات العالمي "فوريسيا".

وعلق بولوريه على تعيينه قائلاً: "‘جاكوار لاند روڤر‘ معروفة حول العالم بإرث علامتيها التجاريتين الفريد، وتصاميمها البارزة، وامتيازها هندسياً، سيكون لي شرف قيادة هذه الشركة الرائعة خلال فترة ستكون الأصعب على جيلنا".

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أضاف "فريق عمل ‘جاكوار لاند روڤر‘، المعروفون بشغفهم ومعنوياتهم، سيكونون القوة الدافعة لنجاحها، وأنا شديد الحماسة لمواصلة رسم ملامح المستقبل لهذه الشركة الأيقونية."

ويأتي بولوريه خلفاً للبروفيسور رالف

سبيث، الذي تم الإعلان سابقاً عن توليه منصب النائب غير التنفيذي لرئيس مجلس إدارة "جاكوار لاند روڤر".

وأضاف تشاندراسيكران: "أود أن أشكر رالف على رؤيته وقيادته المذهلتين لعقد من الزمن في ‘جاكوار لاند روڤر‘، وأرحب به في منصبه كنائب غير تنفيذي إلى جانب دوره الحالي في مجلس إدارة ‘تاتا سونز‘".

يذكر أن "جاكوار لاند روڤر"، شركة تصنيع السيارات والتكنولوجيا الرائدة عالمياً، مبنية على اثنتين من أشهر علامات السيارات البريطانية: جاكوار ولاند روڤر. وتكرّس الشركة مختلف أعمالها لتقديم تجارب يحبها الناس على مدى حياتهم، مع السعي لتشكيل مستقبل قطاع النقل بما يضمن الوصول إلى "الوجهة صفر"؛ والتي تعني عالماً فيه صفر انبعاثات، وصفر حوادث، وصفر ازدحام.