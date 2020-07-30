شاهد فورد برونكو 2021 على أرض الواقع

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مجموعة من الفيديوهات والصور لـ فورد برونكو 2021 على أرض الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر بعض مقاطع الفيديو برونكو ذات الأربعة أبواب والبابين أثناء اختبارهم، ويُفترض أن يكون قائديها هم مهندسي فورد.

كما تم تصوير مجموعة من سيارات برونكو مؤخراً جنباً إلى جنب مع جيب رانجلر ببابين، في حين يُظهر مقطع فيديو لبرونكو ذات البابين بدون أبواب أو سقف.

في حين أن المجموعة الأخيرة من الصور والفيديوهات تم تصويرها في حدث أقامته فورد مؤخراً لعمالها في مصنع ميشيغان الذي سيبدأ في بناء سيارة الطرق الوعرة في وقت لاحق من هذا العام، حيث سمحت الشركة للعاملين البالغ عددهم 2900 عامل برؤية السيارة، حيث عُرض عليهم نسخة برتقالية ببابين، وأخرى رمادية بأربعة أبواب.

في الختام، كشف مدير المصنع “إريك ويليامز” أن بدء تصنيع نسخ تجريبية من السيارة سيبدأ في نوفمبر المقبل، مؤكداً “إنه لشرف لنا أن نبني واحدة من أكثر الطرازات شهرة في إرثنا”.