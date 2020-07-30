الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت مجموعة من الفيديوهات والصور لـ فورد برونكو 2021 على أرض الواقع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تُظهر بعض مقاطع الفيديو برونكو ذات الأربعة أبواب والبابين أثناء اختبارهم، ويُفترض أن يكون قائديها هم مهندسي فورد.
كما تم تصوير مجموعة من سيارات برونكو مؤخراً جنباً إلى جنب مع جيب رانجلر ببابين، في حين يُظهر مقطع فيديو لبرونكو ذات البابين بدون أبواب أو سقف.
في حين أن المجموعة الأخيرة من الصور والفيديوهات تم تصويرها في حدث أقامته فورد مؤخراً لعمالها في مصنع ميشيغان الذي سيبدأ في بناء سيارة الطرق الوعرة في وقت لاحق من هذا العام، حيث سمحت الشركة للعاملين البالغ عددهم 2900 عامل برؤية السيارة، حيث عُرض عليهم نسخة برتقالية ببابين، وأخرى رمادية بأربعة أبواب.
في الختام، كشف مدير المصنع “إريك ويليامز” أن بدء تصنيع نسخ تجريبية من السيارة سيبدأ في نوفمبر المقبل، مؤكداً “إنه لشرف لنا أن نبني واحدة من أكثر الطرازات شهرة في إرثنا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد فورد برونكو 2021 على أرض الواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.