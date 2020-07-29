همر تستعد لإطلاق سيارتها الجديدة بقوة ألف حصان

الخليج ٣٦٥ نت – كان من المفترض أن يتم الكشف عن جمس همر البيك اب الكهربائية في 20 مايو الماضي، لكن انتشار فيروس كورونا تسبب في تأجيل الكشف عنها، لتبدأ حينها الشركة في حملة تشويقية تكشف ببطء عما يُمكن أن نتوقعه عند الكشف عن الموديل في الخريف المقبل.

كشفت آخر فيديو تشويقي عن بعض التفاصيل الجديدة حول الموديل المقبل، والتي تشتمل على سقف “Infinity Roof” القابل للإزالة، والذي ينقسم لأربعة أقسام منفصلة، مع مظهر قوي، حيث يمكننا رؤية المصد الأمامي السميك في الأمام.

ومن ناحية أخرى، تكشف الصور عن سقف مسطح نسبياً، وصندوق خلفي قصير نسبياً، وجنوط أنيقة ملفوفة بإطارات ملائمة للطرق الوعرة، كما يذكر المقطع أن الموديل سيحتوي على بطارية Ultium ونظام شحن فائق السرعة.

الجدير بالذكر أن جنرال موتورز قالت سابقاً أن هذه البطاريات ستتراوح طاقتها بين 50 إلى 200 كيلووات/س، مؤكدة أن شاحناتها الكهربائية ستحتوي على بطاريات 800 فولت مع ميزة الشحن السريع 350 كيلووات/س.

ويستمر الفيديو لتأكيد أن همر الكهربائية ستكون واحدة من 22 طرازاً ستحصل على نظام القيادة شبه المستقل Super Cruise بحلول 2023، في حين أكدت الشركة سابقاً أنها ستحصل على قوة كهربائية تبلغ 1000 حصان و15,574 نيوتن.متر من عزم الدوران، لتتسارع من 0 إلى 96 كم/س في ثلاث ثوان فقط.

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في الختام، سيتم بناء جمس همر الكهربائية في مصنع تجميع ديترويت بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم إطلاقها في أسواق الولايات المتحدة في خريف عام 2021، لتُباع كموديل 2022.