هونغ تشي E-HS9 SUV الفاخرة تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت هونغ تشي الستار رسمياً عن E-HS9 SUV الفاخرة الإنتاجية، بشبك أمامي مثير للاهتمام ومصابيح نهارية LED متدفقة للأسفل بجوار الشبك. من ملامح التصميم الأخرى الملفتة هي عواميد C بلمسات الكروم عليها، بالإضافة إلى جناح فوق السقف ومصابيح خلفية بشريط LED يصل بينهم وجنوط 21 و22 إنش. السيارة مزودة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 510 حصان وعزم 770 نيوتن متر مع بطارية 92.4 كيلوواط\س، ولن تحصل السيارة حسب معرفتنا على نسخ بنزين وديزل. من المتوقع أن الأسعار ستتراوح بين 67,257 دولار و77,065 دولار، ما يعادل 251,000 ريال إلى 288,000 ريال، مع بدء التوصيل في سبتمبر. Advertisements

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