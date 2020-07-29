الخليج ٣٦٥ نت – تستمر مرسيدس في الكشف عن مزايا إس كلاس 2021 الجديدة كلياً بالتدريج تمهيداً للتدشين في سبتمبر، هذه المرة ركزت مرسيدس على جوانب الراحة والمناورة والسلامة.. ومن الواضح أن إس كلاس القادمة ستكون أفضل وأكثر سيدان متطورة تقنياً في تاريخ العلامة.
توجيه خلفي
إس كلاس الجديدة ستكون رشيقة بقدرات مناورة ممتازة بفضل محور التوجيه الخلفي بزاوية كبيرة، مع تقنية الركن الذكي بكاميرا 360 درجة للدخول في أماكن الركن الضيقة برشاقة ودقة.
نظام تعليق متطور
نظام التعليق الجديد للسيارة سيقوم برفع السيارة بالكامل فوراً قبل الاصطدامات جانبية خلال أجزاء من الثانية، ما يعني توجيه الصدمة تجاه المناطق الأكثر ثباتاً في الجوانب السفلية من السيارة حتى لا يشعر الركاب بها.
كما وضعت مرسيدس وسادة هوائية مركزية جديدة بين السائق والراكب الأمامي لمنع تصادم الرؤوس عند الاصطدامات الجانبية الحادة.
من المزايا الأخرى هي أول وسادة هوائية للمقاعد الخلفية في العالم وعدد واسع من تقنيات السلامة مثل الكبح الأوتوماتيكي للمشاة في الأمام أو عند العودة للوراء ونظام معلومات ترفيهية MBUX محدث والمزيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس إس كلاس 2021 تكشف عن مزايا السلامة والراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.