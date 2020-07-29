مرسيدس إس كلاس 2021 تكشف عن مزايا السلامة والراحة

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر مرسيدس في الكشف عن مزايا إس كلاس 2021 الجديدة كلياً بالتدريج تمهيداً للتدشين في سبتمبر، هذه المرة ركزت مرسيدس على جوانب الراحة والمناورة والسلامة.. ومن الواضح أن إس كلاس القادمة ستكون أفضل وأكثر سيدان متطورة تقنياً في تاريخ العلامة.

توجيه خلفي

إس كلاس الجديدة ستكون رشيقة بقدرات مناورة ممتازة بفضل محور التوجيه الخلفي بزاوية كبيرة، مع تقنية الركن الذكي بكاميرا 360 درجة للدخول في أماكن الركن الضيقة برشاقة ودقة.

نظام تعليق متطور

نظام التعليق الجديد للسيارة سيقوم برفع السيارة بالكامل فوراً قبل الاصطدامات جانبية خلال أجزاء من الثانية، ما يعني توجيه الصدمة تجاه المناطق الأكثر ثباتاً في الجوانب السفلية من السيارة حتى لا يشعر الركاب بها.

كما وضعت مرسيدس وسادة هوائية مركزية جديدة بين السائق والراكب الأمامي لمنع تصادم الرؤوس عند الاصطدامات الجانبية الحادة.

من المزايا الأخرى هي أول وسادة هوائية للمقاعد الخلفية في العالم وعدد واسع من تقنيات السلامة مثل الكبح الأوتوماتيكي للمشاة في الأمام أو عند العودة للوراء ونظام معلومات ترفيهية MBUX محدث والمزيد.

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