القوة ليست حكرا على "الرياضية".. 9 سيارات عائلية "خارقة"

مجموعة من السيارات العائلية التي طرحت بعيدا عن عالم سباقات السيارات، أثبتت أن قوة الأداء ليست حكرا على السيارات الخارقة، لما تتمتع به هذه السيارات من محركات قوية تضاهي السيارات الرياضية.

وقام موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، برصد أبرز السيارات العائلية التي طرحت للاستخدام المدني، وفي نفس الوقت تحمل في قلبها محركات قوية تضاهي قدرات المحركات عالية الأداء.

وبدأ الموقع قائمته، بطراز E63 AMG S 4MATIC Wagon من ماركة مرسيدس بنزل، والذي يتمتع بمحرك توربيني مزدوج من فئة V8 صنعته ماركة AMG التابعة لمرسيدس والمصنعة للمحركات عالية الأداء، بسعة 4.0 لتر.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز أودي RS6، الذي طرح بمحرك خارق من فئة V8 بسعة 4.0 لتر، وينتج قوة 600 حصان رغم كونه طراز عائلي "واجون"، يمثل الجيل الرابع من موديلات RS6 Avant.

ومن أودي أيضا، جاء ضمن هذه القائمة، طراز A7 العائلي، الذي طرحته أودي بمحرك سوبر تشارج، من فئة V6 ينتج قوة 333 حصان، وتصميمه الداخلي يضاهي تميز قوة محركه.

وشملت القائمة أيضا طراز Genesis 5.0 الذي طرحته هيونداي في عام 2015، بمحرك V8 بسعة 5.0 لتر، وينتج قوة تصل لـ 420 حصان، وعرفت ماركة جينيسيس بكونها العالمة الفاخرة التابعة لماركة هيونداي الكورية الجنوبية.

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ومن هيونداي نفسها، جاء ضمن القائمة، طراز i30N، الذي طرحت منه الشركة الكورية الجنوبية نسخ مخصصة لسباقات الرالي، ويتوفر هذا الطراز بمحرك توربني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 250 و 275 حصان، مع نظام دفع خلفي وناقل سرعة يدوي مزود.

وتصل قدرة تسارع طراز هيونداي i30N من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 6.4 ثانية، وهو من أقوى السيارات التي طرحت كطراز عائلي في العالم.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طرز مرسيدس بنز، CLS العائلي، الذي طرحته مرسيدس بمحرك توربيني مزدوج بسعة 5.5 لتر، من فئة V8، ونتج قوة تصل لـ 550 حصان.

وجاء سابعا في هذه القائمة من موقع "هوت كارز"، طراز Charger SRT Hellcat التابع لماركة دودج، والذي يطرح ببابين، ويتمتع بمحرك ذو قوة خارقة ينتج 707 حصان، وهو من أبرز الموديلات التي طرحت ضمن علامة SRT التابعة لفيات كرايسلر والمتخصصة بتصنيع السيارات عالية الأداء للماركات التابعة لها.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، طراز كيا Stinger، الذي يتمتع بالعديد من الخيارات فيما يخص المحرك، وجميعها ذات سعة وقوة كبيرة، فيتوفر منه محرك بسعة 2.0 لتر، ذو اربعة اسطوانا، ويتوفر منه محرك آخر توربيني مزدوج من فئة V6 بسعة 3.3 لتر، وتصل القوة التي تقدمها هذه المحركات من طراز كيا لـ365 حصان، مع عزم دوران 376 لفة/قدم، إضافة لقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.7 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ167 حصان.

ومن بعده جاء تاسعا في هذه القائمة، طراز Taurus SHO العائلي المميز من شركة فورد والذي يعمل بمحرك توربيني فئة V6 وينتج قوة 365 حصان.



