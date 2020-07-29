أهم الأجزاء التي يجب صيانتها بشكل دوري في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تعد الصيانة الدورية من أهم الأمور التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية، لكن بعض قائدي السيارات يهملون صيانة سياراتهم، مما يسبب لها العديد من المشاكل مع مرور الوقت.

لذلك يجب الاهتمام بفحص وصيانة السيارات بشكل دوري، وخلال السطور التالية نقدم لك بعض الأجزاء الهامة التي يجب فحصها بصورة مستمرة، حتى لا تتعرض السيارة للأعطال.

– زيت المحرك

يعتبر زيت المحرك من أهم العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف، حيث يقوم الزيت بالعديد من الوظائف الهامة داخل المحرك، ومنها منع الاحتكاك بين أجزائه المعدنية، والقيام بتبريده، بالإضافة إلى امتصاص الشوائب والأوساخ من داخله، لذا يجب المحافظة على تغييره في مواعيده المقررة.

– نظام التبريد

يتسبب ارتفاع الحرارة الكبير في الصيف إلى تبخر سائل التبريد في بعض السيارات مما يعرض المحرك للتلف أو الاشتعال، لذا يجب عدم إهمال صيانة أجزاء نظام التبريد، وفحص سائل التبريد بشكل دوري خاصة في الصيف.

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– فلتر الهواء

يقوم فلتر الهواء بتنقية الهواء الداخل للمحرك ليساعده في عملية الاحتراق، وفي حال تعرضه للانسداد فإنه يسبب العديد من المشاكل للمحرك، كما يسبب ارتفاع نسبة استهلاك الوقود للسيارة، لذا يجب تغييره عند انتهاء صلاحيته.

– شمعات الإشعال (البواجي)

تقوم شمعات الإشعال بإشعال مزيج الوقود والهواء في غرفة الاحتراق داخل المحرك، ما يؤدي إلى تحرك السيارة، وفي حال إهمال تغيير الشمعات عند انتهاء صلاحيتها فإنها تسبب العديد من الأعطال والمشاكل للسيارة.

– الفيوزات

يتعرض قائدي السيارات أحياناً أثناء القيادة إلى بعض المشاكل، ومنها التوقف الفجائي لبعض الأجزاء الإلكترونية عن العمل، مثل الأضواء أو النوافذ الكهربائية، ويرجع السبب غالباً إلى احتراق أحد الفيوزات، ويعد تغيير الفيوزات من الأمور البسيطة، لذا يجب فحص وتغيير الفيوزات حال تعرضها للتلف.