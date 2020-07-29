“بالصور” أفخم 5 سيارات لدى الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – عند التنقل في المدينة أو السفر بين المدن والدول المختلفة، نجد في كثير من الأحيان أننا بحاجة لسيارة تأجير مميزة تناسب أسلوب حياتنا، ولهذا تعد شركة الوفاق للتأجير إحدى أفضل الحلول نظراً لما توفره من خيارات مميزة مختلفة تناسب مختلف الميزانيات، لذا نستعرض اليوم أفخم خمس سيارات ضمن أسطول الوفاق.

مرسيدس اس كلاس

كعادة سيارات مرسيدس تتمتع السيارة بالعديد من عوامل الرفاهية في الداخل مثل شاشتي عرض عاليتي الجودة، كل واحدة بطول 12.3 إنش، بالإضافة إلى ضوابط اللمس على المقود للتحكم في نظام المعلومات الترفيهية بمجرد تحريك اليد، بجانب أداء قوي بفضل المحرك سعة 2 لتر 4 سلندر بقوة 299 حصان وقير 9 سرعات.

رنج روفر فيلار

تتسم رنج روفر فيلار بتصميم خارجي أنيق وفاخر مع داخلية أنيقة عالية التقنية، حيث تحتوي على نظام Touch Pro Duo للترفيه المعلوماتي المكون من شاشتين 10 إنش للتحكم في الموسيقى والملاحة وأنظمة التبريد والتدفئة للمقاعد المقصورة، هذا بجانب محرك 4 سلندر سعة 2 لتر بقوة 300 حصان وعزم 400 نيوتن.متر.

جينيسيس G80

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تتمتع جينيسيس G80 بتصميم غاية في الفخامة، بجانب العديد من عوامل الرفاهية والراحة في الداخل بداية من المقاعد المدفأة وصولاً إلى المكيف الأوتوماتيكي متعدد المناطق، هذا بالإضافة إلى شاشة لمسية 8 إنش لنظام المعلومات، وتعتمد السيارة على محرك 3.8 لتر 6 سلندر بقوة 315 حصان وعزم دوران يصل إلى 432 نيوتن متر.

بي ام دبليو الفئة السابعة

تتمتع الفئة السابعة 2020 بمظهر فخم وجريء، بجانب أناقة المقصورة منقطعة النظير بفضل التصميم الانسيابي والخامات فائقة الجودة، فهي أيضاً تتمتع بتقنية عالية مع شاشة معلومات ترفيهية لمسية 10.25 بوصة، عدادات رقمية 12.3 بوصة، شاشة ترفيه خلفية 10 بوصة، هذا بجانب الاداء المميز بفضل محرك 3 لتر 6 سلندر بقوة 326 حصان وعزم دوران 450 نيوتن.متر.

لكزس LX

تتمتع لكزس LX بتصميم خارجي راقي يخفي شخصيتها الوعرة القوية، بالإضافة إلى داخلية غاية في الفخامة مع العديد من مقومات الراحة، حيث المقاعد الجلدية الفاخرة والمكيف الأتوماتيكي متعدد المناطق، بجانب أداء قوي بفضل اعتمادها على محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان وعزم دوران يبلغ 530 نيوتن.متر.

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