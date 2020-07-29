ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 تظهر في صور تخيلية

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 القادمة في صور تخيلية مبنية على أحدث الصور التجسسية للسيارة، والتصميم الذي يقفز للذهن هنا هو “الصندوقي”، مع لمسات عضلية واضحة.
التصميم مستوحى أيضاً من سيارة “إنجيلبيرج” الاختبارية الأصلية التي تم تدشينها العام الماضي، ونلاحظ التشابهات خاصة في التصميم المميز للمصابيح الأمامية والنهارية.
ويُذكر أن اوتلاندر الجديدة ستعتمد على نفس هيكلة نيسان اكس تريل الجديدة، والتي تأتي هي الأخرى بتصميم صندوقي مشابه.
من المتوقع كشف الستار عن ميتسوبيشي اوتلاندر 2021 قبل نهاية العام الجاري وطرحها في الأسواق العالمية في بداية العام المقبل.
صورة إنجيلبيرج الاختبارية
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