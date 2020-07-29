الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صور جديدة للنسخة الصينية من مرسيدس جي كلاس بمحرك بنزين تيربو 4 سلندر، وقد ظهرت هذه النسخة الفضية الأنيقة أثناء ركنها قرب مقرات دايملر في مقاطعة Wangjing الصينية. الصين تطلب محركات بأحجام صغيرة في السيارات لظروف التلوث الشديد في المدن الصينية، ما يدفع الكثير من شركات السيارات لتصميم نسخ مخصصة للسوق الصيني بمحركات صغيرة، مثل الجي كلاس. جي كلاس الصينية مزودة بمحرك تيربو 2.0 لتر 4 سلندر بقوة 300 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات ، كما أن الإطارات أصغر قليلاً من جي كلاس القياسية، ولكن غير ذلك لا توجد اختلافات أخرى. وستنطلق مرسيدس جي كلاس G350 بمحرك البنزين المصغر في الصين في سبتمبر. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرسيدس جي كلاس النسخة الصينية 4 سلندر تظهر بالكامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.