بعد عودة السياح.. "عمل" تسعى لتعزيز نشاط تأجير السيارات بالإمارات

تخطط مجموعة عمل شركات تأجير السيارات في دبي،لتعزيز مشاركتها الفاعلة في خلق حوارات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الخدمات للمواطنيين والأجانب.

كما تعمل المجموعة التي تضم عدداً من كبري شركات تأجير السيارات المحلية والعالمية في دبي على التنسيق بين الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع تأجير السيارات، مع وضع حلول استراتيجية وفاعلة لتعزيز تعافي القطاع من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لاسيما مع استئناف الأنشطة السياحية في دبي.

وشهدت المجموعة العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، إعادة تشكيل أعضاء المجموعة الهادفة إلى تفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز نشاط تأجير السيارات في الإمارات.

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وانتخبت المجموعة مروان الملا المدير العام لشركة "دولار" لتأجير السيارات في الإمارات وسلطنة عُمان، رئيساً للمجموعة، ومحمد الريس نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الريس نائباً للرئيس، فيما تم انتخاب محمد المرزوقي الرئيس التنفيذي لشركة "أر بي أم " لتأجير السيارات أميناً عاماً للمجموعة.

وأكد الملا، أن المجموعة تنسيق بين الشركات في قطاع تأجير السيارات، لتعزيز تعافي القطاع من تداعيات فيروس كورونا.

وبدوره، قال محمد الريس إن مجموعة العمل (التي تضم أكثر من20عضواً) تسعى إلى تعزيز دور الشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات دبي، وخلق قنوات للتواصل المثمر مع الحكومة في مجالات الأعمال والاستثمار والأنشطة التجارية، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن المجموعة تضم شركات تأجير السيارات المحلية والعالمية والتي تدير ما يقارب 100 ألف مركبة قابلة للتأجير.

وقال أمين عام المجموعة محمد المرزوقي " تتطلب المرحلة المقبلة أن يلتزم كل قطاع بواجباته تجاه الاقتصاد المحلي لتسريع عمليات التعافي لتحقق الانطلاقة المنشودة لـ "اقتصاد ما بعد كورونا"، موضحاً أن قطاع تأجير السيارات منوط به تقديم أفضل الخدمات بما يليق بسمعة دبي كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم.