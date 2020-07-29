Twingo Z.E.. سيارة كهربائية صغيرة من رينو بإمكانيات قياسية

كشفت شركة رينو النقاب عن سيارتها Twingo Z.E الكهربائية الجديدة، وهي سيارة صغيرة ولكن بإمكانيات قياسية، حيث تصل إلى مدى السير 270 كيلومترا.



وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الجديدة تعتمد على سواعد محرك بقوة 60 كيلووات/320 نيوتن متر، وتتضافر جهود المحرك الكهربائي مع بطارية سعة 22 كيلووات/ ساعة، تصل بالسيارة إلى مدى السير 270 كيلومترا.

وتنطلق السيارة الجديدة من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 12.6 ثانية، كما تدعم عملية الشحن بقدرة 22 كيلووات، ما يعني بلوغ 80% من سعة الشحن بعد مرور ساعة.

ويبلغ طول سيارة رينو الصغيرة 3615 ملليمترا، وعرضها 1646 ملليمترا، كما تعتمد السيارة على نظام الملتيميديا Easy Link، مع دعم أنظمة دمج الهواتف الذكية أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

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وجاءت رينو الفرنسية في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أعدتها وكالة يونهاب الكورية تضم أبرز 10 شركات مبيعا للسيارات الكهربائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020.

وبالنظر إلى أن شركات صناعة السيارات العالمية باعت 710 آلاف و100 وحدة في فترة الأشهر الخمسة، بانخفاض 20% عن 891 ألفا و400 وحدة قبل عام، بدا أن "هيونداي" و"كيا" حققتا أداء أفضل من العديد من المنافسين الآخرين، مثل شركات "أودي" و"فولفو" و"نيسان موتورز"، وفقا لوكالة "يونهاب".

وتصدرت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا موتورز" المبيعات، حيث باعت 125 ألفا و800 سيارة، بزيادة 13.3% من 111 ألف وحدة قبل عام.

وأظهرت البيانات أن شركة "بي إم دبليو" احتلت المرتبة الثانية بانخفاض بنسبة 1.9% لتسجل 50 ألف سيارة.