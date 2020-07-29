"إم جي" تفاجئ عملاء الشرق الأوسط بميزة مختلفة في سيارات 2021

قالت إم جي موتور (MG Motor) إنها تخطّط لطرح سيارات متصلة بالإنترنت في الشرق الأوسط بدايات العام 2021.

وتستفيد العلامة التجارية بريطانية المنشأ، والتي تتمتّع بنمو استثنائي في المنطقة منذ عدّة سنوات، من الاستثمار الكبير في هذه التقنية الجديدة من قِبَل شركتها الأم ’سايك موتور‘.

وتُعتبَر "سايك موتور" رائدة في مجال تطوير السيارات الذكية، ولديها خبرات واسعة وأساسية في استكشاف وتعميق التكامل بين الذكاء الاصطناعي (AI) وقطاع السيارات.

وتمكّنت الشركة حتى الآن من بيع ما يزيد عن 1.7 مليون سيارة متصلة بالإنترنت في الأسواق حول العالم من خلال علاماتها التجارية الفرعية المتعدّدة، وهي الآن تركّز على استكشاف طرق جديدة لتطوير تقنيات القيادة الذكية، التي تتميّز بكونها اعتمادية من الناحية التقنية ومعقولة السعر وآمنة ويمكن التحكّم بها من ناحية أخرى.

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الجيل الخامس 5G

وتعمل "سايك موتور" على تطوير قمرة قيادة ذكية جديدة بتقنية 5G ستزيد التفاعل بين السيارة والسائق بحيث تصبح السيارة فعليا منصّة جوّالة ذكية وملائمة.

وتجتهد الشركة كي تقوم منفردة بتطوير إطار حصري للمركبات وإطار كهربائي جديد مع دمج "الدماغ المركزي بالسيارة + المتحكّم بالبيان"، وهي تتعاون مع شركات الأبحاث والتطوير المتخصصة بالشرائح حول العالم لابتكار شرائح حصرية لها.

وفي المستقبل، تهدف "سايك موتور" للمضي قُدما بتحسين قدراتها الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبرى، والحوسبة السحابية وأمن معلومات الإنترنت لتسريع اعتماد تقنية البرنامج في المنتجات والخدمات.

وقال توم لي، المدير التنفيذي في شركة "سايك موتور الشرق الأوسط"، الشركة الأم لـ"إم جي موتور": "إن تسريع تكامل التقنيات الذكية مع قطاع السيارات والتحفيز المستمر للعناصر الدافعة الجديدة مهم جدا لتحويل وتحديث قطاع السيارات، خصوصا في ظل التحدّيات، التي نواجهها حاليا في مختلف أنحاء العالم.