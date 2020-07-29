سيارة شيفروليه الطائرة في المزاد

عرض موقع eBay للمزادات على الإنترنت سيارة طائرة فريدة من نوعها حيث تجمع بين جزأين الأول لسيارة شيفروليه تراكر موديل عام 1999 والآخر جزء من طائرة Cirrus SR22 2003.

تم تعديل هيكل السيارة ليتناسب مع الفكرة فتم تحويل الجزء الخلفي ليصبح أقرب للسيارات متعددة الاستخدامات مع مزجه بالذيل الخاص بالطائرة ، وتتكون

السيارة من ثلاثة مقاعد وتمديد المقصورة بتكييف هواء بالإضافة إلى كاميرا احتياطية ، كما أن لديها نظام PA وصف للإنذار وأحزمة الأمان حيث حصلت على ترخيص قانونى للسير في الشوارع.

لم يوضح الاعلان تفاصيل كافية الا انه من المحتمل ان تكون

السيارة قد جهزت بالمحرك الأصلي لشيفروليه المتتبع الذي تبلغ سعتة 1.6 والذى يولد قوة قدرها 97 حصانًا أو ربما تكون قد تكون جهزت بالمحرك الآخر رباعي الأسطوانات الذي تبلغ سعته 2.0 لتر ويولد قوة تقدر ب 127 حصانًا وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيكي يرسل الطاقة إلى نظام دفع رباعي.

المزاد ينتهي يوم الخميس القادم وحتى هذة اللحظة توقف المزاد عند 6776 دولارًا أى ما يوازى 805 يورو.

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