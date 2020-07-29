تخفيض أسعار شيفروليه أوبترا

كتب: باسل الحلواني أقرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه الأمريكية في مصر، خصماً على أسعار سيارتها السيدان المجمعة محلياً شيفروليه أوبترا 2021. وتتوافر شيفروليه أوبترا، في السوق المحلية بـ 4 فئات من التجهزيات، جميعها مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وشهدت أسعار أول فئتين من السيارة تراجعاً بلغت قيمته 2500 جنيه، فيما ثبت وكيل شيفروليه أسعار الفئتين الثالثة والرابعة. جميعها مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، وشهدت أسعار أول فئتين من السيارة تراجعاً بلغت قيمته 2500 جنيه، فيما ثبت وكيل شيفروليه أسعار الفئتين الثالثة والرابعة. وتنشر "سيارات الوفد"، في السطور التالية أسعار جميع فئات شيفروليه أوبترا 2021 في السوق المحلية، وفقاً لأحدث قائمة سعرية معلنة من وكيل العلامة الأمريكية. Advertisements - الفئة الأولى: 199900 جنيه بدلا من 202400 - الفئة الثانية: 205700 جنيه بدلا من 208200 جنيه - الفئة الثالثة: 212400 جنيه - الفئة الرابعة: 218 ألف جنيه

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