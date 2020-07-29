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5 آلاف جنيه زيادة على أسعار جيب رينيجيد بدايةً من هذا التوقيت

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كتب: باسل الحلواني

أخطر الوكيل المحلي لعلامة جيب الأمريكية في مصر، شبكة موزعيه بأحدث قائمة سعرية للسيارة متعددة الاستخدامات "SUV" جيب رينيجيد.

 

ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بـ"جيب رينيجيد"، فإنه من المنتظر أن تشهد السيارة زيادة على أسعارها تقدر بـ خمسة آلاف جنيه، بدايةً من شهر أغسطس القادم.

 

تُطرح جيب رينيجيد في السوق المصرية، بـ 4 فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك اقتصادي سعة 1.4 لتر، مزود بشاحن تربو بقوة 140 حصان في الفئات الثلاث الأولى، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات في الفئة الأولى

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والثانية، وستريبتونيك مكون من 6 سرعاتفي الفئة الثالثة ، بينما تعد الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا بالسيارة والتي تقدم بنظام دفع كلي فهي الأخرى مزودة بمحرك سعة 1.4 لتر، وشاحن تربو ولكن بقوة 170 حصان، وينقل حركته إلى محاور السيارة الأربعة ناقل حركة ستيبترونيك من 9 سرعات، ويوضح الجدول التالي أسعار جميع فئات السيارة قبل وبعد الزيادة الجديدة:

 

 

 

 

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