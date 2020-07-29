5 آلاف جنيه زيادة على أسعار جيب رينيجيد بدايةً من هذا التوقيت

كتب: باسل الحلواني
أخطر الوكيل المحلي لعلامة جيب الأمريكية في مصر، شبكة موزعيه بأحدث قائمة سعرية للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" جيب رينيجيد.
ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بـ"جيب رينيجيد"، فإنه من المنتظر أن تشهد السيارة زيادة على أسعارها تقدر بـ خمسة آلاف جنيه، بدايةً من شهر أغسطس القادم.
تُطرح جيب رينيجيد في السوق المصرية، بـ 4 فئات من التجهيزات، تعتمد جميعها على محرك اقتصادي سعة 1.4 لتر، مزود بشاحن تربو بقوة 140 حصان في الفئات الثلاث الأولى، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات في الفئة الأولى
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