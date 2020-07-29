المصرية التجارية وأوتوموتيف تُطلق آودي Q3 Sportback

كتب: باسل الحلواني

قدّمت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC) -الوكيل الرسمي لسيارات آودي في مصر- موديلها الأحدث آودي Q3 Sportback لعام ٢٠٢٠ في السوق المصرية، بوصفه نسخة ذات نَفَس رياضي مُعزّز مقارنة بالطراز Q3 التقليدي، تَجمع ما بين التصميم الهجومي الديناميكي من مختلف الجوانب والأداء القوي الذي يَحبس الأنفاس.

وإذا كانت الكروس أوفر Q3 الشقيقة تستميل العملاء مِن العائلات الصغيرة بفضل تصميمها الخارجي الأخّاذ ومقصورتها الفخمة الغنية بالتجهيزات والتقنيات المتطوّرة فإن الطراز Q3 Sportback يستهدف في الأساس فئة الشباب الذين يستهويهم الطابع الرياضي المميّز، لا سيما أنه يُصنّف في فئة الكروس أوفر الكوبيه ذات اللمسات الانسيابية من مختلف الجوانب، والطابع الهجومي مفتول العضلات على غير صعيدٍ.

شأنها شأن الشقيق Q3، جاءت Q3 Sportback تتبنّى البنية الهيكلية الجديدة MQB، علمًا بأن طولها الإجمالي يبلغ ٤٥٠٠ ملم، بينما يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٣ و١٥٦٧ ملم على الترتيب. أمّا قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٦٨٠ ملم، وتكفي هذه الأبعاد القياسية لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها.

تتوافر Q3 Sportback الجديدة لعام ٢٠٢٠ في السوق المصرية عبر فئة تجهيزية قياسية واحدة مزوّدة بمحرك مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة ١.٤ لترات فئة TFSI يبلغ سعرها ٧٨٠.٠٠٠ جنيه مصري، مع إمكانية توافر فئة أخرى حسب الطلب من الموديل نفسه مزوّدة بمحرك أقوى سعة لترين فئة TFSI، علمًا بأن هذه الفئة الحصرية تستفيد من العديد من التجهيزات الإضافية التي تُعزّز من تجربة القيادة الرياضية الفخمة.

تصميميًّا، تتمتّع الكروس أوفر Q3 Sportback الجديدة بطابع رياضي النَّفَس بامتياز مقارنة بالطراز Q3 الشقيق، لا سيما مع الاستعانة بشبك تهوئة أمامي أسود اللون وصادم أمامي أكثر رياضية يتضمّن فتحات تهوئة كبيرة الحجم على هيئة شبه منحرف،

بخلاف غطاء المحرّك ذي الخطوط المموّجة مفتولة العضلات، والعجلات الرياضية خماسية الأذرع قياس ١٨ بوصة، وأيضًا المصابيح الرئيسية والخلفية فئة LED التي تتضمَّن إشارات التفاف ديناميكية، ومصابيح الضباب الأمامية والخلفية، والجناح الخلفي المُدمج بالسقف، وسكك التثبيت المصنوعة من أكسيد الألومنيوم، ومرايا جانبية مدعّمة بخاصية التدفئة يُمكن طيها كهربائيًّا.أمّا عن أبرز نقاط الاختلاف على صعيد الخطوط الخارجية بين Q3 وQ3 Sportback فتكمن في الطلّة الجانبية الرياضية وخط السقف المنحني بشدّة باتجاه الخلف مع Q3 Sportback، وهي سمة مِن سِمات سيارات الكوبيه الرياضية، ناهيك بباقة لمسات الفئة S-Line الرياضية التي تتضمّن شعار S-Line وصادمين مطليين بالكامل بنفس طلاء الهيكل الخارجي، وألواحًا داخلية بالعتب الجانبي مصنوعة من الألومنيوم ومضاءة بشعار S الرياضي.



وفوق هذا وذاك، تتوافر العديد من خيارات الألوان الجذّابة والمبهجة بالوافد الجديد، منها "البرتقالي الوهّاج" و"الأزرق توربو" و"الأحمر التانجو المعدني" و"الأسود الأسطوري المعدني" و"الفضي المعدني الأشبه بقطرات الندى"، وغيرها.

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وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، نجدها تضمّنت عناصر من الشقيق Q3، أبرزها لوحة العدّادات الرقمية بالكامل قياس ١٠.٢٥ بوصة (Audi virtual cockpit)، وشاشة النظام المعلوماتي الترفيهي (MMI) العاملة باللمس والمزدانة بلمسات سوداء برّاقة، بخلاف المقوّد الجلدي ثلاثي الأذرع متعدّد الاستخدامات ذي النهايات المسطّحة، ومكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، وأيضًا المرايا الخلفية ذاتية التعتيم. وبطبيعة الحال، جاءت مقصورة الطراز Q3 Sportback الجديد مكسوّة بالجلود الفاخرة وزوائد الألومنيوم، فضلًا عن الاستعانة

بمقاعد رياضية مريحة يُمكن ضبط وضعية الأمامية منها كهربائيًّا في أكثر من اتّجاه، كما تتضمّن دعامة للفقرات القطنية رباعية المسارات لراحة أكبر على المسافات الطويلة.

ومِن ضمن تجهيزات الرّاحة والترف الأخرى، يُمكن ذِكر النظام الصوتي عالي النقاء العائد لآودي والمتّصل بعشر سمّاعات، ووصلتي الناقل العام USB و"واجهة آودي للموسيقى"، بالإضافة إلى خاصية "صندوق هاتف آودي" التي تتضمَّن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًّا مع معزّز للإشارات، وسقف زجاجي بانورامي، ومساند أذرع وسطية في الأمام والخلف، وحسّاسات للضوء والأمطار، ونقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، وغيرها من التجهيزات المميّزة الأخرى.

ويُمكن للعملاء في حال طَلب الفئة الأعلى تجهيزًا مِن Q3 Sportback المزوّدة بمحرك سعة لترين، الاستعانة بنظام صوتي فائق التطوّر ثلاثي الأبعاد مِن فئة Bang & Olufsen لتجربة موسيقية استثنائية، مع الاستمتاع بكاميرا خلفية محيطية شاملة (٣٦٠ درجة)، ناهيك بإمكانية الحصول على عجلات بقياسات أكبر.

على صعيد تجهيزات السلامة والأمان استفادت Q3 Sportback الجديدة لعام ٢٠٢٠ من باقة متنوّعة من الأنظمة التقنية المتطوّرة المساعدة للقيادة، منها مثبّت السرعة مع محدّد للسرعة، وأنظمة "مانع الانغلاق الكبحي (ABS) وموزّع قوى الكبح عند الطوارئ (EBD)، وأيضًا نظام التحكّم الإلكتروني في الثبات (ESC) ونظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات القاسية (HDC)، وأحزمة أمان ثلاثية نقاط التثبيت مزوّدة بخاصية التذكير عندما يَنسى الركّاب في القسم الأمامي ربطها، بخلاف نظام الأمان ضد السرقة وست وسادات هوائية متنوّعة وحسّاسات الرَّكن المميّزة.

ميكانيكيًّا، يستقر تحت الغطاء الأمامي للكروس أوفر Q3 Sportback الأحدث محرّك قياسي مزوّد بشاحن هواء "توربو" سعة ١.٤ لترات فئة TFSI قادر على توليد ١٥٠ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٥٠ نيوتن-متر. ويتّصل المحرك بعلبة تروس أوتوماتيكية من ست نسب فئة S-Tronic، تنقل عزم الدوران إلى العجلات الأمامية. ويمكن اختراق الحاجز المئوي من السكون مع هذا المحرك في غضون ٨.٩ ثوانٍ، أما الفئة الأعلى التي يُمكن للعملاء طلبها خصيصًا فمزوّدة بمحرك أقوى سعة لترين فئة TFSI مجهّز بدوره بشاحن هواء "توربو"، وهو يولد ٢٢٧ حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ ٣٥٠ نيوتن-متر.