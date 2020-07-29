وداعاً لناقل الحركة اليدوى فى جينيسيس G70

كشفت جينيسيس الفرع الفاخرمن شركة هيونداى الكورية أنها ستتخلى عن خيار ناقل الحركة اليدوي في موديل G70 المتوقع طرحه عام 2022 والذى يجهز بمحرك سعته 2.0 لتر.

وكانت الشركة قد أعلنت في مارس الماضي أن سيارتها الفاخرة طراز Genesis G70 ستستمر في توفيرها مع ناقل حركة يدوى بستة سرعات ، لكن شركة صناعة السيارات الشهيرة قررت أن يكون هذا العام هو الأخير الذى يتم فيه تقديم ذلك الموديل بناقل حركة يدوى.

وقال متحدث باسم Genesis إن الشركة باعت فقط ما يقرب من 100 طراز مجهز بناقل حركة يدوى لعام 2020 في الولايات المتحدة ، وهو ما يمثل 8 % في المائة فقط من إجمالي المبيعات خاصة ان عدد قليل من العملاء يفضلونه على ناقل الحركة الأوتوماتيكي القياسي 8 سرعات.

جهز طراز G70 بمحرك قوى يولد 252 حصان و 353 نيوتن متر من عزم الدوران, ويستهلك داخل المدينة حوالى

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10 لترات, أما فى الطريق السريع فيستهلك 9 لتر كل 100 كم ، أما الموديل المجهز بعلبة تروس من 8 سرعات فيستهلك 9 لترات داخل المدينة ، وعلى الطرق السريعة 8 لتر كل 100كم.

ذكرت جينيسيس انها تنوى استبدال هذا المحرك بآخرأكبر تبلغ سعته

2.5 لتر توربو عندما يتم تحسين عائلة G70 بالكامل بينما لا يزال محرك V6 المزدوج التوربيني سعة 3.3 لتر يتم توفيره فى طرازات أخرى مع ناقل الحركة أوتوماتيكي ذو ثماني سرعات ويُعتقد أيضًا أن هذا المحرك سوف يتم استبداله لصالح محرك V6 التوربو المزدوج سعة 3.5 لتر.