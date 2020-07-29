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طريقة استخدام المحادثة الأونلاين عبر موقع الوفاق لتأجير السيارات

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عبدالرحمن محمود 0 تبليغ

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الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر 80 فرع منتشرين في مختلف المدن وكذلك في الإمارات ومصر وتركيا، بجانب توفيرها 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية.

وفي إطار سعيها للحفاظ على ريادتها قدمت الوفاق خدمة المحادثة الأونلاين عبر موقع الوفاق لتأجير السيارات، وذلك لتوفير الوقت والمجهود على عملائها.

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع عبر هذا الرابط، ثم الضغط على أيقونة المحادثة أسفل الموقع على اليمين.

ثم قم بملء البيانات المطلوبة والتي تتضمن الإسم والبريد الإلكتروني، رقم الهاتف، ونص الرسالة ثم الضغط على ارسال للتواصل مباشرة مع أحد ممثلي خدمة عملاء الوفاق للاستفسار عن أي معلومة تريدها تخص الشركة الأولى بمجال تأجير السيارات في السعودية.

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هذا والجدير بالذكر أن الوفاق تقدم لعملائها العديد من الخدمات المميزة بداية من عضوية الوفاق أميالي والتي تقدم العديد من المميزات والخصومات وصولاً إلى خدمة الصيانة المتنقلة لكافة عملائها في المملكة، حيث تتكون هذه الخدمة من أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة.

للحجز: اضغط هنا

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور

 

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