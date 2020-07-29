لوسيد تكشف عن أنظمة السلامة المتطورة لموديل إير

الخليج ٣٦٥ نت- مع اقتراب لوسيد موتورز من تدشين إير سيدان الكهربائية بالكامل والمدعومة من السعودية، كشفت الشركة عن تفاصيل أنظمة السلامة المتطورة للسيارة.

لوسيد إير ستأتي بـ 32 مستشعر يشمل كاميرات ورادارات ومستشعرات فوق صوتية، بالإضافة إلى تظام رصد داخلي لحالة السائق، وستحصل السيارة على تحديثات عبر الهواء طوال حياتها.

بالمجمل، السيارة ستأتي بـ 19 نظام سلامة ومساعدة على القيادة والركن وما إلى ذلك، مع توقعات بإضافة ثمانية أنظمة أخرى لاحقاً عبر التحديثات الهوائية، كما ستحصل السيارة على نظام قيادة ذاتية من المستوى الثاني مع جاهزيته للمستوى الثالث فور تطويره.

من أهم مزايا السلامة هي الرؤية المحيطية لما حول السيارة، التعرف على علامات الطريق، كبح الطوارئ الأوتوماتيكي، المساعدة على القيادة في الطرق السريعة، البقاء في حارة الطريق، الركن الذاتي، وغيرهم الكثير.

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