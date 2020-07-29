موجز الخليج 365 للسيارات.. مواصفات "بويك Encore" وجديد ميتسوبيشي

الخليج 365الأربعاء 2020/7/29 12:32 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
أثرت شركة "بويك" الأمريكية سوق السيارات في العام الجاري، بطرح النسخة الأحدث من طرازها Encore، التابع لفئة SUV.
طرحت ميتسوبيشي اليابانية ضمن فئات SUV، طرازها المميز Outlander Sport لعام 2020، على أمل تحسين مبيعات هذا الطراز الذي يعاني من ضعف مبيعاته.
تسلم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الإثنين، أول سيارة كهربائية تم تجميعها محليا بالكامل بواسطة شركة ماراثون موتورز الإثيوبية التي تعمل كوكيل لشركة هونداي الكورية الجنوبية.
دعمت شركة فولكسفاجن الألمانية أسطولها من السيارات السيدان، بطرح نسخة 2020 الأحدث من طراز Jetta GLI بقدرات ومواصفات مميزة.
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