فورد تبدأ باستخدام كلاب آلية في مصانعها

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت فورد باستخدام روبوتات على شكل كلاب صغيرة لمسح وتصوير مصنع الشركة في Sterling Heights بولاية ميشيجان الأمريكية لتصميم حريطة دقيقة جداً ثلاثية الأبعاد للمصنع للاستفادة منها عند تغيير أدواته.
فورد نفسها لم تطور الكلاب الآلية في الواقع بل تم تأجير نسختين من شركة Boston Dynamics التي تشتهر بتصاميمها الآلية المذهلة، وكل كلب فيهم مزود بأدوات مسح وكاميرات عالية الجودة لتصميم الخرائط ثلاثية الأبعاد.
شركات السيارات تحتاج باستمرار لتغيير أدوات مصانعها عند التحول لإنتاج موديلات وقطع جديدة، وهي عملية مرهقة ومكلفة جداً عادةً، وهذه الكلاب الآلية ستساهم بشكل كبير في خفض النفقات والوقت اللازم لدراسة المصنع وتجهيزه للتغيير.. بإمكانكم مشاهدة الفيديو المرفق لأحد الكلاب الآلية أثناء تجوالها في المصنع ومسحها لكل جوانبه.
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