تعرف على مواصفات طراز "بويك Encore" لعام 2020

أثرت شركة "بويك" الأمريكية سوق السيارات في العام الجاري، بطرح النسخة الأحدث من طرازها Encore، التابع لفئة SUV.

وعرض موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات، قدرات الطراز بنسخته الجديدة، وشمل ذلك إمكانيات المحرك، ومعدل استهلاك الوقود والتقنيات والأسعار.

وتحدث الموقع عن أحدث التعديلات التي أجرتها ماركة بويك على طراز Encore 2020، وذكر أن الطراز حرم من تعدد الاختيارات التي كانت تتوفر بمحركه، إذ كانت تتوفر منه نسخ تعمل بمحرك توربيني 153 حصانا، وتخلت عنه بويك، وأصبح المحرك بخيار وحيد.

وافتقد الطراز في هذه النسخة الجديدة لعدد من قدراته التقنية ومنها نظام الملاحة، ونظام ضبط درجات الحرارة أوتوماتيكيا.





الأسعار

وقال الموقع إن الطراز يتوفر منه للبيع، 4 فئات مختلفة، الفئة الافتتاحية بسعر 24 ألفا و195 دولارا، وفئة باسم Preferred بسعر 25 ألفا و595 دولارا، والفئة Sport Touring بسعر 26 ألفا و795 دولارا.

وأعلى الفئات المتوفرة من طراز بويك Encore هي فئة Essence وتتوفر بسعر 31 ألفا و795 دولارا.

المحرك

بعد أن قامت ماركة بويك بوقف طرح نسخة من طراز Encore تعمل بمحرك توربيني بسعة 1.4 لتر وقوة 153 حصانا، وذلك بداية من موديل 2020، أصبح الخيار الوحيد المتوفر الذي تطرح به كافة فئات الطراز، هو المحرك الذي يعمل بقوة 138 حصانا، والذي يمتلك قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 9.3 ثانية.

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استهلاك الوقود

وقال موقع "كار أند درايفر"، إن طراز بويك Encore يختلف في معدلاته لاستهلاك الوقود، عن أقرب منافسيه في الأسواق، مثل طراز هيونداي كونا، ومازدا CX3، ويسان كيكس.

وأفاد الموقع أن الطراز يستهلك بفئاته العاملة بنظام دفع خلفي، معدل وقود، واحد جالون لكل 24 ميلا يقطعها داخل المدن، وواحد جالون لكل 29 ميلا يقطعها على الطريق السريع.

التقنيات

وتحدث موقع "كار أند درايفر" عن القدرات التقنية التي طرحت بها نسخة 2020 من طراز بويك Encore، وأفاد أن الطراز يتمتع من الداخل بشاشة معلومات بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".

بالإضافة لشبكة إنترنت "واي فاي"، بنظام 4G LTE، ونظام صوتي من ماركة Bose، مكون من 6 سماعات مكبرة، إلى جانب راديو SiriusXM متصل بالقمر الصناعي، وخاصية توصيل بالبلوتوث، ووصلات USB.





الأمن والسلامة

اختتم موقع "كار أند درايفر" عرضه لطراز بويك Encore بالحديث عن القدرات التقنية، التي يستخدمها الطراز في تدعيم إجراءات الأمن والسلامة، وتشتمل على مجموعة من الأنظمة المتطورة التي تقدم للسائق المساعدة أثناء القيادة.

وأبرز هذه الأنظمة، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، وأيضا نظام الحفاظ على المسار.