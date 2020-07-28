بورش باناميرا 2021 تظهر أثناء اختبارها في حلبة نوربورغرينغ

الخليج ٣٦٥ نت – بورش تضع حالياً اللمسات الأخيرة على باناميرا فيس ليفت، والتي ظهرت في صور تجسسية جديدة في حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة مع اقترابنا من التدشين.
حسب المعلومات، بورش حاولت كسر الأرقام القياسية للسرعة في نوربورغرينغ بسيارة باناميرا تيربو القادمة، وستعلن قريباً عن الأرقام.. ولا نعلم ما إذا كانت المحاولة ناجحة أم لا.
ويُذكر أن باناميرا تيربو الحالية حصلت على لقب “أسرع سيدان فاخرة في العالم” في 2016 قبل تفوق الفا روميو جوليا كوادريفوليو عليها بعد أشهر في حلبة نوربورغرينغ، ويبدو أن بورش تسعى لاستعادة اللقب مجدداً.
من المتوقع اعتماد باناميرا تيربو الجديدة على محرك V8 تيربو مزدوج محدث سعة 4.0 لتر، مع تحسن مستويات القوة عن 550 حصان الحالية وعزم الدوران عن 769 نيوتن متر الحالية.
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