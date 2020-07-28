الخليج ٣٦٥ نت – دشنّت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين “إدارة الحركة”، أسطولاً من السيارات لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ استعداداً لمراسم الحج.
وأوضح “فهد العبدلي” مدير إدارة الحركة أن الأسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة مطليّة من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، بالإضافة إلى سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني.
وأضاف “العبدلي” أنه تم تجهيز سيارات لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الكسوة إلى المسجد الحرام، بجانب سيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطول مجهز من السيارت لنقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.