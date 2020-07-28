أسطول مجهز من السيارت لنقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام

الخليج ٣٦٥ نت – دشنّت وكالة الشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين “إدارة الحركة”، أسطولاً من السيارات لنقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ استعداداً لمراسم الحج.

وأوضح “فهد العبدلي” مدير إدارة الحركة أن الأسطول يتكون من شاحنة خاصة بعملية نقل كسوة الكعبة المشرفة مطليّة من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به، بالإضافة إلى سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني.

وأضاف “العبدلي” أنه تم تجهيز سيارات لنقل الصناع والخياطين من مقر مجمع الكسوة إلى المسجد الحرام، بجانب سيارات خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرفة.