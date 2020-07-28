ميتسوبيشي تبدأ بالانسحاب من السوق الأوروبي

الخليج ٣٦٥ نت – قررت ميتسوبيشي إيقاف مبيعات سياراتها الجديدة في أوروبا حالما تنتهي دورة حياة طرازاتها الحالية، لتُركز على المبيعات في جنوب شرق آسيا، كجزء من خطتها التي أعلنت عنها مؤخراً لتقليل خسائرها.

حيث قال متحدث باسم الشركة إن الخطة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور، والجدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، قالت ميتسوبيشي أن أوتلاندر، وهو الطراز الرائد في السوق الأوروبي، سيتم استبدالها بجيل جديد في النصف الثاني من هذا العام.

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في حين قالت ميتسوبيشي في البيان الذي أعلنت فيه عن خطتها أن أوتلاندر جديدة ستصل إلى الأسواق العالمية بعد أبريل 2021، في حين ستكشف عن نسخة هجينة بالقابس منها بعد ذلك بعام، وهو ما يُشير إلى تأجيل استبدالها بجيل جديد، مما يعني أن الجيل الحالي سيستمر لمدة عام آخر، في حين تخطط الشركة للبقاء لتقديم خدمات ما بعد البيع في أوروبا.

في الختام، فيما يتعلق بالخسائر، فقد تكبدت الشركة خسائر مالية للعام الثاني على التوالي، حيث تضررت هذا العام من انخفاض المبيعات بسبب انتشار فيروس كورونا، في حين تتوقع الشركة خسارة تشغيلية قدرها 140 مليار ين ياباني (5 مليار ريال) للسنة المالية التي ستنتهي في مارس 2021، لذا تخطط لتقليص القوى العاملة والإنتاج، وإغلاق الوكلاء غير المربحين لخفض 20% من التكاليف الثابتة خلال السنتين المقبلتين، في حين سيحتاج إعادة تنظيم الشركة إلى إعادة تفكير أوسع لتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي بهدف خفض التكاليف.