مصادر يمنية لـ"الخليج 365": تسمية رئيس الحكومة الجديدة خلال ساعات تنفيذا لاتفاق الرياض المزيد

قالت مصادر حكومية يمنية، مساء الثلاثاء، إن قرارا جمهوريا سيصدر خلال الساعات القادمة بتكليف الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات جديدة وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بناء على اتفاق الرياض الذي رعته الممكلة العربية السعودية.

وذكرت المصادر لـ"الخليج 365"، أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وباقي المكونات وافقوا على استمرار معين عبدالملك في رئاسة الحكومة المشتركة التي سيتم تشكيلها بالمناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وتتألف الحكومة المرتقبة من 24 حقيبة وزارية فقط، وسيتم توزيعها بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، وذلك بعد تقليص نحو 10 وزارات عن الحكومة الحالية.

ومن المقرر أن تشمل القرارات التي ستصدر خلال الساعات القادمة، تعيين محافظ لمحافظة عدن ومديرا للشرطة فيها، وفقا للمصادر.

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ونجحت السعودية، خلال الأسابيع الماضية، في ردم الهوة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وذلك بحسم كافة الخلافات العالقة بينهما منذ أغسطس/آب الماضي.

وكان الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، فد وصف في وقت سابق اليوم، تطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بأنها "مشجعة".

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "كلنا أمل أن تغلّب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الرؤية الاستراتيجية للاتفاق على المكاسب التكتيكية الضيقة".

وأشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بجهود الرياض في هذا الصدد، قائلا: "الشكر والتقدير للجهد السعودي الذي لا يكل ولا يتعب".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى توقيع اتفاق الرياض، لينهي أحداثا شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وليوحد صف جميع المكونات المنضوية تحت لواء الشرعية.