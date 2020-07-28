وزيرا الخارجية السعودي والجزائري يتفقان على ضرورة وجود حل ليبي-ليبي لحمايتها من التدخلات الخارجية المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 06:12 م بتوقيت أبوظبي
شددت السعودية والجزائر، الثلاثاء، على ضرورة وجود حل ليبي - ليبي لحماية ليبيا من الإرهاب والتدخلات الخارجية.
جاء ذلك خلال مباحثات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعودن مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم بالجزائر اليوم.
وأكدا الوزيران على أهمية ومحورية دور دول الجوار الليبي للوصول إلى الحل السلمي للأزمة.
ووصل، مساء الإثنين، وزير الخارجية السعودي إلى الجزائر في زيارة رسمية، هي الثانية من نوعها منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد.
ونشر وزير الخارجية السعودي تغريدة أرفقها بصورة مع نظيره الجزائري أشار فيها إلى "اللقاء الأخوي مع وزير خارجية الجزائر صبري بوقادوم مع بداية زيارة رسمية لهذا البلد العزيز".
وتتفق غالبية الدول العربية على رأسها الجزائر والسعودية ومصر وتونس والإمارات والمغرب على رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الأراضي الليبية، وكذلك ضرورة إيجاد حل سياسي سلمي لنزع فتيل الأزمة في البلد العربي الهام بعيداً عن التدخلات الخارجية، يضمن سلامة ووحدة أراضيه وشعبه.
كما دعت الجزائر والرياض مؤخراً جميع الأطراف الليبية إلى وقف الحرب والجلوس لطاولة الحوار للتوصل لحل وتسوية سياسية تنهي حرباً شارفت على عامها العاشر.
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