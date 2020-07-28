وزير خارجية البحرين يشيد بمبادرة إعلان القاهرة التي أطلقتها مصر لحل الأزمة الليبية المزيد

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 05:49 م بتوقيت أبوظبي
جددت مملكة البحرين ، الثلاثاء، دعم جهود مصر للحفاظ على أمنها القومي، مشيدةً بمبادرة "إعلان القاهرة" لحل الأزمة الليبية
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين، خلال اتصال هاتفي مع سامح شكري، وزير الخارجية المصري، دعم مملكة البحرين التام لكافة الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات لأمنها القومي والاستقرار فيها، مشددًا على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين.
وخلال الاتصال، أشاد وزير الخارجية البحريني بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين بلاده ومصر، وما تشهده من تقدم وازدهار دائمين في شتى المجالات.
وأشاد الزياني الدور الفاعل والحيوي للقاهرة في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية وصون الأمن القومي العربي.
وقال إن مبادرة القاهرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل الأزمة الليبية، تضمن دعوة جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار الفوري، وتغليب الصالح الوطني وترسي السلام والوئام في ليبيا الشقيقة.
ومن جانبه، أعرب سامح شكري عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التاريخية مع مملكة البحرين، والتي تشكل نموذجًا للعلاقات بين الأشقاء.
وثمن وزير الخارجية المصري المواقف الأخوية لمملكة البحرين الداعمة لأمن واستقرار مصر .
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