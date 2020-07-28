بي ام دبليو تكشف معلومات جديدة عن الفئة الخامسة وX1 الأجيال القادمة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو معلومات جديدة عن الأجيال القادمة من الفئة الخامسة وX1، أهمها أنهم جميعاً سيتوفرون بمحركات كهربائية بالكامل بالإضافة إلى محركات بترول وديزل وهجينة بالقابس.
كل هذا ضمن خطط بي ام دبليو لخفض الانبعاثات الكربونية لموديلاتها بالثلث على الأقل بحلول 2030، مع عزمها طرح 25 سيارة هجينة وكهربائية قبل 2023.
ويُذكر أن الفئة السابعة 2022 الجديدة كلياً ستكون أول موديل بي ام دبليو يتوفر بالأربع محركات المذكورة بالأعلى، وهو ما سيستمر مع الفئة الخامسة وX1 وبعض موديلات بي ام دبليو الأخرى.. مع العلم أن نسخ البنزين والديزل ستحصل على مساعدة هجينة مخففة 48 فولت هي الأخرى لتحسين صرفية الوقود.
مجال الموديلات الكهربائية لبي ام دبليو سيرتفع إلى خمسة على الأقل في نهاية 2021، منهم i3 و iX3 و i4 و iNext SUV وميني كوبر SE.
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