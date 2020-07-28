عروض الجبر للتمويل على تقسيط كيا سبورتج وسيراتو 2021

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الجبر للتمويل على سيارات كيا، اللمسات الأنيقة والمدهشة والخطوط البسيطة تحقق جوهر القيادة الممتعة، كل هذا وأكثر في سيارات كيا، احصل عليها الان مع حلول تمويلية مرنة ومتميزة وانظمة سداد تناسب احتياجاتك. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا سبورتج 2021: القسط الشهري: 1220 ريال كيا سيراتو 2021: القسط الشهري: 970 ريال تفاصيل العرض: شرائح العملاء: الشروط والأحكام: يركز العرض على تخفيض عمولات التمويل للعملاء بعمولة تأمين ثابتة لجميع الشرائح 3.5%

الدفعة الأخيرة 35%

العرض ساري حتى نهاية شهر سبتمبر 2020 عروض الجهات الكبرى: Advertisements – المبيعات النقدية : خصم نقدي 4% بالإضافة إلى عقد صيانة مجاني (سنتين أو 40,000 كم أيهما أسبق) – مبيعات التأجير التمويلي : فقط عقد صيانة مجاني (سنتين أو 40,000 كم أيهما أسبق) كيفية الحصول على العرض: – لتفعيل الخصم يجب التواصل عن طريق الوات اب 0580937564 وإرسال بيانات العميل التالية : الهوية ورقم الجوال وما يثبت صلته بالجهة الجهات الخاضعة للخصم: صور العروض:

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