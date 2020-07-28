مرسيدس تشوق لـ T-Class ميني فان الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس متمسكة بقوة بسوق الفان والميني فان، لهذا استمرت بتحديث مجالها على مدار الأعوام وقدمت سيارة EQV فان الكهربائية الفاخرة.. والآن شوفت العلامة الألمانية لسيارة “T-Class” الجديدة التي ستوضع أسفل V-Class في المجال.
وستنطلق مرسيدس T-Class ميني فان في النصف الأول من 2022 وستكون موجهة للعائلات ، وصرح رئيس تصميم دايملر، جوردن فاجينير: “T-Class ستجمع بين العملية والأناقة بفضل فلسفة تصميمنا الفريدة من نوعها”.
وقد قامت مرسيدس بتطوير الميني فان بالتعاون مع تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي ، مع وعودها بسعر “جذاب ومناسب لقيمة السيارة” ومقصورة رحبة وأبواب منزلقة على جانبي السيارة.
كما أكدت مرسيدس على تقديم نسخة كهربائية بالكامل للموديل بجانب نسخ البنزين والديزل، وسنعلم المزيد في الأشهر القادمة.
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