مرسيدس تشوق لـ T-Class ميني فان الجديدة

الخليج ٣٦٥ نت – مرسيدس متمسكة بقوة بسوق الفان والميني فان، لهذا استمرت بتحديث مجالها على مدار الأعوام وقدمت سيارة EQV فان الكهربائية الفاخرة.. والآن شوفت العلامة الألمانية لسيارة “T-Class” الجديدة التي ستوضع أسفل V-Class في المجال.

وستنطلق مرسيدس T-Class ميني فان في النصف الأول من 2022 وستكون موجهة للعائلات ، وصرح رئيس تصميم دايملر، جوردن فاجينير: “T-Class ستجمع بين العملية والأناقة بفضل فلسفة تصميمنا الفريدة من نوعها”.

وقد قامت مرسيدس بتطوير الميني فان بالتعاون مع تحالف رينو نيسان ميتسوبيشي ، مع وعودها بسعر “جذاب ومناسب لقيمة السيارة” ومقصورة رحبة وأبواب منزلقة على جانبي السيارة.

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كما أكدت مرسيدس على تقديم نسخة كهربائية بالكامل للموديل بجانب نسخ البنزين والديزل، وسنعلم المزيد في الأشهر القادمة.