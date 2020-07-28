شاهد شاب يحاول تعبئة تيسلا موديل 3 بالبنزين!

الخليج ٣٦٥ نت – ظهر مقطع فيديو جديد على الانترنت يكشف عن محاولات شاب لمعرفة موقع خزان البنزين بسيارة تيسلا موديل 3، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها شخصاً يحاول القيام بذلك، وربما لن تكون الأخيرة، لكن يبدو أنه هذه المرة لا يمزح في البحث عن الخزان!

في الفيديو، يمكنكم رؤية شخص يبدو أنه اشترى سيارة تيسلا جديدة يحاول تعبئة سيارته الكهربائية بالبنزين، ففي البداية قام بفتح باب منفذ الشحن ليحاول إدخال الوقود إلى هناك، وبعد أن فشل في ذلك ذهب للبحث عن طرق أخرى للقيام بتعبئتها بالبنزين.

بدأ الشاب في البحث في أماكن عديدة حول السيارة، وبعد ذلك حاول التواصل مع صديق له لمعرفة الحل، ومن ردة فعله يبدو أن صديقة أخبره أن سيارة تيسلا لا تحتاج إلى بنزين لكي تعمل.

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في النهاية، ما هو رأيك؟ هل هذا مقلب آخر؟ أم خطأ صادق من هذا الشاب؟ يبدو بالنسبة لنا أنه كان يبحث بصدق دون كلل عن طريقة لتعبئة سيارته بالبنزين.