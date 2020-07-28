الخليج ٣٦٥ نت – ظهر مقطع فيديو جديد على الانترنت يكشف عن محاولات شاب لمعرفة موقع خزان البنزين بسيارة تيسلا موديل 3، وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها شخصاً يحاول القيام بذلك، وربما لن تكون الأخيرة، لكن يبدو أنه هذه المرة لا يمزح في البحث عن الخزان!
في الفيديو، يمكنكم رؤية شخص يبدو أنه اشترى سيارة تيسلا جديدة يحاول تعبئة سيارته الكهربائية بالبنزين، ففي البداية قام بفتح باب منفذ الشحن ليحاول إدخال الوقود إلى هناك، وبعد أن فشل في ذلك ذهب للبحث عن طرق أخرى للقيام بتعبئتها بالبنزين.
بدأ الشاب في البحث في أماكن عديدة حول السيارة، وبعد ذلك حاول التواصل مع صديق له لمعرفة الحل، ومن ردة فعله يبدو أن صديقة أخبره أن سيارة تيسلا لا تحتاج إلى بنزين لكي تعمل.
في النهاية، ما هو رأيك؟ هل هذا مقلب آخر؟ أم خطأ صادق من هذا الشاب؟ يبدو بالنسبة لنا أنه كان يبحث بصدق دون كلل عن طريقة لتعبئة سيارته بالبنزين.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد شاب يحاول تعبئة تيسلا موديل 3 بالبنزين! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.