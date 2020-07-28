سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما ظل سعره ثابتا على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وبقي سعر البيع للدولار عند مستوى 139 جنيها وهو السعر ذاته بتعاملات الأمس، وفق وسائل إعلام سودانية لفتت إلى هدوء التعاملات.

والجنيه السوداني عند مستوى قياسي منخفض في السوق السوداء رغم الحملة الواسعة التي شنها مجلس السيادة في السودان لغلق منافذ تجارة العملة خارج القنوات الرسمية.

ويتعرض الاقتصاد السوداني لضغوط شديدة منبعها شح السيولة الدولارية وسط احتياجات كبيرة للواردات خاصة في الخبز والوقود.

وأمس الإثنين، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن "هنالك مجموعات تسعى لتدمير البلاد".

وأكد أن كل ما يحدث من عقبات ومساع من جهات ومجموعات لها مصالح في تعطيل النهوض بالاقتصاد الوطني، لن يجعلنا نتراجع عن الحفاظ على الوطن، داعياً الجميع لوضع الأيادي "مع بعض" والعمل المشترك لقطع الطريق أمام المتربصين، كاشفاً عن رصد مجموعات تعمل على شراء الدولار بكميات ضخمة وبأي ثمن.

وتوعد حميدتي كل من يتربص بتخريب الاقتصاد بملاحقته وتقديمه إلى المحاكمات، مُقراً بوجود مافيا وعصابة كبيرة لا بد من أن تُحارب من كل المجتمع السوداني.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري، وافقت الحكومة السودانية على إجراءات طوارئ لتعديل سعر صرف العملة (الجنيه) أمام الدولار تدريجيا على مدى عامين "للوصول للسعر الحقيقي"، كما قررت استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطهي.



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وتضمنت إجراءات الطوارئ التي جاءت ضمن تعديل في موازنة 2020، ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين لمعالجة نقص المعروض.

ومع تراجع أسعار العملة المحلية، ارتفع التضخم في السودان خلال الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأمريكي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 136.36 بالمئة في يونيو/حزيران الماضي من 114.23% في مايو/أيار السابق له مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.

سعر اليورو

وارتفع سعر اليورو الأوروبي 64.55 جنيه للشراء و64.78 جنيه للبيع، كما صعد الجنيه الإسترليني في التداولات الرسمية 70.75 جنيه للشراء و71.10 جنيه للبيع، وفقا لبيانات "المركزي السوداني".

أما الجنيه الإسترليني فقد سجل أمام الجنيه السوداني في السوق الموازية نحو 177.92 جنيه، وسجل اليورو نحو 162.63 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار

بينما استقر سعر الريال السعودي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع، كا بقي سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء، 15.04 جنيه للبيع، وفقا لشاشة التداول "المركزي السوداني".

أما سعر الدينار الكويتي فقد ارتفع ليسجل 179.56 جنيه للشراء، و180.46 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار العملات العربية في السوق الموازية، فقد سجل الريال السعودي 37.06 جنيه، كما سجل الدرهم الإماراتي الدرهم الإماراتي 38.08 جنيه، أما الدينار الكويتي فبلغ سعره 266 جنيها سودانيا.