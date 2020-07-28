نيولوك جديد لميتسوبيشى ميراج 2021

على الرغم من تقلص قطاع السيارات الصغيرة بشكل كبير هذا العام الا ان شركة ميتسوبيشى قررت استمرار طرح طرازها الشهير ميراج بعد اجراء عدة تعديلات بسيطة ليدخل عام 2021 مع نيولوك جديد .
وعرض فرع شركة صناعة السيارات اليابانية في الولايات المتحدة عدة تفاصيل حول تعديلات سيارة ميراج المعدلة الجديدة ، مثل المصابيح الأمامية LED والمصابيح الخلفيةالتى من المحتمل أن تقتصر فقط على الموديلات المتطورة ،أما من الداخل فقد زودت بنظام معلومات وترفيه بشاشة كبيرة 7 بوصة تعمل مع نظام Apple CarPlay بخلاف الشاة خمسة بوصة المتوفرة للنظام السابق .
زودت السيارة التى تنتمى للفئة الصغيرة بمجموعة إضافية من عوامل الأمان مثل الكبحالتلقائي في حالات الطوارئ مع نظام للكشف عن المشاة أثناء السير ، ونظام تحذير من الانحراف عن المسار ، وارتفاع تلقائي للمصابيح الأمامية للكشف المبكر عن الطريق , ومن المتوقع أن تنتقل هذه المميزات إلى سيارة Mirage hatch و Mirage G4 سيدان أيضاً لعام 2021.
احتفظت السيارة بنفس المحرك ذو الثلاث أسطوانات الذى يولد قوة 78 حصانًا وتبلغ سعتة 1.2 لتر ولا يزال مزود بعلبة تروس يدوية بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكى.
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