كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 11:11 صباحاً - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار سيارة مرسيدس AMG GT Black Series الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية، عن أسعار سيارتها ذات التصميم الرياضي، AMG GT Black Series.

وحصلت سيارة AMG GT Black Series على سعر باهظ، لأنها تمتلك تصميم رياضي وتجهيزات خاصة ومحرك عالي القوة، وبإنتاج أقل من النسخ الأخرى من مرسيدس AMG GT.

وتجاوزت مرسيدس التوقعات بشأن سعر النسخة الأقوى من عائلة AMG GT.، حيث يبلغ قيمتها 389,000 دولارًا، ويمكن أيضًا دفع 50,000 دولار إضافية للحصول على النسخة الأولى من السيارة.

يتطلب الحصول على AMG GT Black Series ومحركها ذي الـ 720 أكثر من مجرد الرغبة بقيادة سيارة فائقة، وسيتعين على عملاء مرسيدس دفع سعر أساسي 389,000 دولار تعادل 1,460,000 ريال سعودي، طبعاً يمكن أيضاً دفع 50,000 دولار إضافية للحصول على النسخة الأولى من السيارة.