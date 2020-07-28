ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت.. SUV تعبر بالعملاق الياباني مطب الركود

طرحت ميتسوبيشي اليابانية ضمن فئات SUV، طرازها المميز Outlander Sport لعام 2020، على أمل تحسين مبيعات هذا الطراز الذي يعاني من ضعف مبيعاته.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لجميع قدرات ومواصفات نسخة 2020 الجديدة من طراز ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت، وشمل ذلك إمكانيات المحرك، والسعر ومعدل استهلاك الوقود والتقنيات المضافة له وإجراءات الأمن والسلامة به.

ما الجديد بنسخة 2020؟

بدأ موقع "كار أند درايفر عرضه لطراز ميتسوبيشي Outlander Sport الجديد، بالحديث عن أحدث التعديلات التي أجريت بنسخة 2020 الجديدة، وكان من ضمنها، طرح السيارة بإطارات أكبر حجما بقياس 18 بوصة، وكشافات أمامية من نوع LED.

بالإضافة لتحديثات تقنية مميزة، من ضمنها شاشة معلومات داخلية بقياس أكبر، يصل لـ 8.0 بوصة، بالإضافة لتسجيل الطراز ارتفاعا في تكلفته بنحو 1550 ألف دولار زيادة.





الأسعار

تحدث الموقع عن الأسعار التي يتوفر بها طراز ميتسوبيشي Outlander Sport بنسخته الجديدة، وذكر "كار أند درايفر"، أن الطراز يتوفر منه للبيع بالأسواق 4 فئات، الافتتاحية منه باسم ES تتوفر بسعر 23,590 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم SE تتوفر بسعر 25,290 ألف دولار، والفئة التي ليها باسم SP تتوفر بسعر 25,640 ألف دولار، ثم الفئة الأعلى من الطراز هي فئة GT التي تتوفر بسعر 26,490 ألف دولار.





المحرك

هنا ذكر "كار أند درايفر"، إمكانيات محرك طراز ميتسوبيشي Outlander Sport، وأفاد بأن الطراز يتوفر منه خيارين فيما يخص المحرك، الأول لفئاته الافتتاحية، ذو 4 اسطوانات بسعة 2.0 لتر، والخيار الثاني بسعة 2.4 لتر.

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ويعمل المحركان بناقل سرعة موحد، أوتوماتيكي من فئة CVT، وتبلغ قدرة تسارع المحرك ذو السعة الأكبر، 2.4، من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 7.9 ثانية.





استهلاك الوقود

وعن معدل استهلاك الطراز للوقود، أشار "كار أند درايفر"، إلى أن استهلاك الوقود يختلف حسب المحرك المتوفر بالطراز، فكان معدل استهلاك المحرك ذو سعة 2.0 من ميتسوبيشي Outlander Sport، جالون واحد لكل 24 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 30 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

أما المحرك ذو السعة الاكبر من الطراز، 2.4 لتر، فيستهلك جالون واحد لكل 23 ميل يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 29 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

التقنيات

ذكر "كار أند درايفر"، القدرات التقنية المضافة لطراز ميتسوبيشي Outlander Sport، حيث يتوفر من الداخل بشاشة معلومات جديدة لنسخة 2020، بقياس 8.0 بوصة تعمل باللمس، تدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد" اوتو المتطورة.

وأوضح الموقع أن هذه الأنظمة تتوفر بالفئات المتقدمة من طراز ميتسوبيشي، باستثناء الفئة الافتتاحية ES، والأمر نفسه يتعلق بالشاشة المعلوماتية الجديدة التي تتوفر بداية من فئة SP.





الأمن والسلامة

ختم "كار أند درايفر"، عرضه لطراز ميتسوبيشي Outlander Sport، بذكر القدرات التقنية التي تدعم أنظمته الأمن والسلامة، إذ يتوفر به نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام الكشافات بعيدة المدى التي تعمل بشكل أوتوماتيكي، وأيضا نظام رصد المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، وكاميرا استشعار خلفية للحركة، لرصد المارة والسيارات المتحركة خلف السيارة.



