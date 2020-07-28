كيا تعلن تمديد شراكتها مع "نادال" كسفير لعلامتها التجارية

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة "كيا موتورز"، الشريك الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، عن تجديد شراكتها لمدة خمس سنوات مع أسطورة التنس رافائيل نادال.

وجاء الإعلان من خلال بث مباشر عالمياً لحصة تدريبية على صفحته الرسمية على فيس بوك، أتيحت خلالها للجمهور مساعدة نادال على استعادة لياقته فيما يستعد للعودة إلى الملاعب.

ومع هذا التجديد ستمتد شراكة نادال وكيا إلى ما يزيد على 20 عاماً، حيث بدأت رعاية كيا إسبانيا للاعب الشاب حينها في 2004، ليصبح سفير علامة كيا العالمي بعد عامين وهو بسن 19 عاماً فقط.

وأثناء البث المباشر من "أكاديمية رافائيل

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نادال" في موطنه في ميورقة الإسبانية، انضم الجمهور إلى التصويت لتقرير حركات نادال بشكل مباشر عبر الوسم #GetRafaMoving، وذلك باستخدام مجموعة من الوجوه التعبيرية (الإيموجي) لاختيار الحركات التي يرغبون برؤية نادال وهو يقوم بها. ومن خلال هذا التدريب الفريد من نوعه، قام نادال بعدد من التمارين، بما فيها إصابة أهداف من خط الإرسال ورد الكرات بأساليب مذهلة.

وبعد انتهائه من الحصة التدريبية التي أدارها معجبوه، قال نادال: "الجمهور محروم من مشاهدة التنس لشهور حتى الآن،

وخصوصاً مبارياتي، حيث لم أمارس أي أنشطة سوى التدريبيات الروتينية في ‘أكاديمية رافائيل نادال‘، لذلك استمتعتُ حقاً بتقديم هذه الفعالية الخاصة لهم".

وأضاف قائلاً: "لقد كانت كيا بجانبي منذ كان عمري 17 عاماً ولعبت دوراً كبيراً في رحلتي كلاعب تنس محترف وكإنسان. أنا متحمس لأرى ما ستحمله لنا السنوات الخمس المقبلة في الملاعب وخارجها".

وقال رئيس شركة "كيا موتورز" ورئيسها التنفيذي، هو سانغ سونغ: "شراكتنا الممتدة 16 عاماً مع رافا ألهمت ملايين البشر لممارسة لعبة التنس، ولذلك، في هذه الفترة التي يحتاج فيها لجمهوره إلى أقصى حد، أردنا أن نشركهم في تدريباته وأن نشجعه على العودة بنجاح إلى المنافسة. إننا متحمسون لتجديد شراكتنا للسنوات الخمس المقبلة، ونتطلّع لنكون مصدر إلهام لبعضنا البعض فيما نتحرك قدماً".