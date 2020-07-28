كتب: باسل الحلواني
افتتحت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن وأودي في مصر، مركز الصيانة السريعةQuick summer service center في منطقة الساحل الشمالي، لخدمة عملاء فولكس فاجن، وأودي، وسيات، و سكودا.
قالت الشركة عبر بيان صحفي لها:"بدء أعمال وخدمات الصيانة السريعة لفولكس فاجن
أضاف البيان أن الشركة اتخذت كافة إجراءات السلامة، بارتداء العاملين أقنعة الوقاية،فضلاً عن تعقيم السيارات قبل و بعد الصيانة، لافتة إلى أن العمل بالمركز يبدأ من منتصف يوليو الحالي، وحتى منتصف سبتمبر القادم، على أن تكون مواعيد العمل الرسمية للمركز من الساعة الثانية عشرة ظُهرا وحتى الساعة العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع وبدون الحاجة لأي حجز مسبق للصيانة، وذلك بمحطة وقود توتال، بجانب بوابة قرية مارينا رقم "5".
كانت هذه تفاصيل خبر بدء أعمال وخدمات الصيانة السريعة لفولكس فاجن و أودي بالساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.