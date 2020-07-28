بدء أعمال وخدمات الصيانة السريعة لفولكس فاجن و أودي بالساحل الشمالي

كتب: باسل الحلواني

افتتحت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن وأودي في مصر، مركز الصيانة السريعةQuick summer service center في منطقة الساحل الشمالي، لخدمة عملاء فولكس فاجن، وأودي، وسيات، و سكودا.

قالت الشركة عبر بيان صحفي لها:"بدء أعمال وخدمات الصيانة السريعة لفولكس فاجن

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و أودي بالساحل الشمالي، يأتي حرصاً من الشركة على تلبية احتياجات عملائها في خدمات ما بعد البيع وتقديم الصيانات الدورية والطارئة اللازمة".

أضاف البيان أن الشركة اتخذت كافة إجراءات السلامة، بارتداء العاملين أقنعة الوقاية،

فضلاً عن تعقيم السيارات قبل و بعد الصيانة، لافتة إلى أن العمل بالمركز يبدأ من منتصف يوليو الحالي، وحتى منتصف سبتمبر القادم، على أن تكون مواعيد العمل الرسمية للمركز من الساعة الثانية عشرة ظُهرا وحتى الساعة العاشرة مساء طوال أيام الأسبوع وبدون الحاجة لأي حجز مسبق للصيانة، وذلك بمحطة وقود توتال، بجانب بوابة قرية مارينا رقم "5".