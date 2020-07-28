كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي في السوق المصرية، عن طرح موديل 2021 من السيارة بي واي دي F3 ، وذلك بدون زيادة سعرية عن موديل 2020، وبنفس المواصفات الحالية.
وبلغ سعر موديل 2021 من السيارة "بيواي دي F3"، وفقاً للصفحة الرسمية للعلامة الصينية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 163 ألف جنيه.
وكانت "الأمل"، قد أخطرت شبكة موزعيها بتخفيض أسعار السيارة بي واي دي F3، موديل 2020،
وتتوافر "بي واي دي F3"، بمحرك سعة 1.5 سي سي، مرتبط بناقل حركة ناقل يدوي مكون من 5 سرعات، وزودت بنظام فرامل مانعة للإنغلاق ABS و EBD، مع عجلة قيادة قابلة للتعديل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طرح موديل 2021 رسمياً.. تعرف على أسعار "بي واي دي F3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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