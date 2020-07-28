بعد طرح موديل 2021 رسمياً.. تعرف على أسعار "بي واي دي F3"

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي في السوق المصرية، عن طرح موديل 2021 من السيارة بي واي دي F3 ، وذلك بدون زيادة سعرية عن موديل 2020، وبنفس المواصفات الحالية.

وبلغ سعر موديل 2021 من السيارة "بي

واي دي F3"، وفقاً للصفحة الرسمية للعلامة الصينية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، 163 ألف جنيه.

وكانت "الأمل"، قد أخطرت شبكة موزعيها بتخفيض أسعار السيارة بي واي دي F3، موديل 2020،

Advertisements

مطلع الشهر الجاري، ليصبح سعر السيارة بعد الخصم 163 ألف جنيه، بدلاً من 168 ألف جنيه، بإجمالي تخفيض بلغ 5 آلاف جنيهاً.

وتتوافر "بي واي دي F3"، بمحرك سعة 1.5 سي سي، مرتبط بناقل حركة ناقل يدوي مكون من 5 سرعات، وزودت بنظام فرامل مانعة للإنغلاق ABS و EBD، مع عجلة قيادة قابلة للتعديل.