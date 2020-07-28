ننشر أحدث قائمة سعرية لشيفروليه ماليبو

كتب: باسل الحلواني أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، بأحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الأمريكية، والتي شهدت استقراراً في أسعار موديلات 2019، و2020، من السيارة شيفروليه ماليبو. السيارة شيفروليه ماليبو. ينتمى طراز شيفروليه ماليبو، لفئة السيارات السيدان، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، Advertisements ينتج قوة 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات. ينتج قوة 163 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات. وتتوافر شيفروليه ماليبو، في السوق المحلية، بـ 4 فئات من التجهيزات، وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة الكاملة لأسعار "ماليبو" 2019، و2020.

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