كتب: باسل الحلواني
أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، بأحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة الأمريكية، والتي شهدت استقراراً في أسعار موديلات 2019، و2020، منالسيارة شيفروليه ماليبو.
ينتمى طراز شيفروليه ماليبو، لفئة السيارات السيدان، وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو،
وتتوافر شيفروليه ماليبو، في السوق المحلية، بـ 4 فئات من التجهيزات، وتنشر "سيارات الوفد"، القائمة الكاملة لأسعار "ماليبو" 2019، و2020.
كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أحدث قائمة سعرية لشيفروليه ماليبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.