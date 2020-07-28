تويوتا سي اتش ار 2020 أبرز المعلومات والمميزات والسعر Toyota CH-R

الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت تويوتا CH-R في المملكة العربية السعودية بتصميمها الأنيق المستوحى من شكل الألماس كسيارة كوبيه عالية الركوب بخصائص فريدة.

التصميم

حصلت CH-R على تصميم خارجي يُعبر عن طاقة وحيوية السيارة، حيث حصلت على سقف وأبواب بنمط ماسي مميز أضفى طابعاً حاداً على التصميم الخارجي للسيارة، وتتوفر بجنوط مقاس 17 بوصة، ومرايا كهربائية بمؤشرات انعطاف، وجناح خلفي يضفي طابعاً رياضياً، بالإضافة إلى مصابيح هالوجين أمامية ومصابيح ضباب أمامية، بالإضافة إلى مصابيح ليد خلفية، في حين يبلغ طولها 4,385 مم وعرضها 1,795 مم وارتفاعها 1,565 مم.

في الداخل، تحصل السيارة على مقصورة أنيقة وعصرية، حيث تم تعديلها وتصميمها بعناية لتوفير تجربة قيادة مميزة، حيث يجمع التصميم بين الرفاهية التي تبعث على السعادة والمزايا العملية، حيث تتوفر بمكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج، وزر ذكي لفتح باب الصندوق الخلفي، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40، بالإضافة إلى مقود جلدي، وزر تشغيل المحرك، ومقاعد أمامية مدفأة مع مسند كهربائي لأسفل ظهر مقعد السائق، وجهاز فلتر للهواء.

المزايا

تمتاز C-HR بالعديد من المزايا التي توفر قيادة مريحة، حيث تحصل على ميزة الدخول الذكي بدون مفتاح، ونظام توجيه المقود كهربائياً، ووضعيات قيادة متنوعة رياضية وعادية واقتصادية، وإضاءة داخلية أنيقة توفر أجواءً مميزة داخل السيارة، كما توفر قفل لاسلكي للأبواب، وغيرها الكثير.

السلامة والتقنيات

تتوفر C-HR بنظام صوتي مع شاشة 7 بوصة وراديو AM/FM بالإضافة إلى مخرج صوتي إضافي، ومقبس يو اس بي، وبلوتوث وواي فاي، ويدعم النظام الترفيهي كل من ابل كاربلاي وأندرويد اوتو، ويتوفر النظام الصوتي بـ 6 مكبرات صوت، كما تحصل عجلة القيادة على أزرار للتحكم في النظام الصوتي، وشاشة النظام الترفيهي، والهاتف والصوت ومثبت السرعة.

أما فيما يتعلق بالسلامة، فتحصل C-HR على العديد من أنظمة مساعدة السائق تشتمل على نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام مانع السرقة مع إبطال الحركة، ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية، ونظام تثبيت المكابح، ونظام التوزيع الالكتروني لقوة الفرملة، وفرامل كهربائية لركن السيارة، ونظام التحكم في ثبات المركبة، ونظام التحذير لضغط الهواء في الإطارات، ونظام التحكم المساعد للاقلاع على المرتفعات، ونظام تثبيت مقعد الطفل، وحساسات خلفية لركن السيارة وكاميرا للرؤية الخلفية.

المحرك

تستمد السيارة قوتها من نظام توليد قوة هجين يتكون من محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.8 لتر وآخر كهربائي، لتحصل السيارة على قوة إجمالية قدرها 121 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 163 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة E-CVT، وتوفر السيارة صرفية وقود قدرها 23.9 كم لكل لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 43 لتر.

السعر

تتوفر تويوتا سي اتش ار 2020 بالمملكة بفئة واحدة وهي Dynamic بسعر 106,490 ريال سعودي.

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