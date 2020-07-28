الحق على عرض العيد من الوفاق لصيانة السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوفاق لصيانة السيارات، الحق على عرض العيد من الوفاق للصيانة! اقرأ أيضاً: تعرف على خدمة الوفاق لصيانة السيارات ومميزاتها العرض: على باب البيت، نجيك نشيك سيارتك ونغير الزيت وهديتك فلتر زيت مجاني، بالإضافة الى 13 نقطة فحص وتعقيم مقصورة القيادة مجاناً. الخدمة متوفرة في الرياض والمنطقة الشرقية العرض ساري حتى: 30/7/2020 *تطبق الشروط والأحكام Advertisements للحجز: اضغط هنا صورة العرض: تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور

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