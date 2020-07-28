سيارة كيا الكهربائية المستقبلية تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت سيارة كيا الكهربائية المستقبلية أثناء اختبارها مع تيسلا موديل 3، حيث تعطي لنا الصور الجديدة التي تكشف عن سيارة بتمويهات كثيفة لمحة عما ستبدو عليه السيارة القادمة.

في الأمام، تحصل السيارة على واجهة مقوسة للأسفل، ومصابيح أمامية بيضاوية، في حين يبدو السقف مسطحاً إلى حد ما، في حين أن المصابيح الخلفية بالكاد تكون مرئية أسفل التمويه، ويُتوقع أن يشبه الطراز الكهربائي الجديد كيا ايماجين الاختبارية التي تم الكشف عنها في معرض جنيف للسيارات 2019، مع تغييرات في المصابيح الأمامية وعمود B لدعم مفصلات الأبواب التقليدية.

يجدر بالذكر أنه عندما كشفت كيا عن ايماجين الاختبارية، قالت إنها تعتزم على إنتاج طراز يكسر الحدود بين قطاعات السيارات، فالسيارة ليست كروس أوفر، لكن لها أيضاً شكل مختلف عن الهاتشباك ذات الخمسة أبواب، وفي حين أن الإصدار الإنتاجي قد يشبه Imagine من الخارج، إلا أنه قد يكون مختلفاً للغاية من الداخل، حيث كانت السيارة الاختبارية تمتلك 21 شاشة عالية الدقة.

وفيما يتعلق بالقوة، فلا تزال خيارات المحرك مجهولة حتى الآن، لكن يُقال أنها ستكون قادرة على التسارع من 0 إلى 96 كم/س في أقل من ثلاث ثوان، كما ستحصل على نطاق كهربي يصل إلى 483 كم لكل شحنة.

في الختام، بحسب وا ورد، فسيتم الكشف عن كيا الكهربائية لأول مرة في عام 2021، على أن تُعرض للبيع كموديل عام 2022.

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كيا ايماجين