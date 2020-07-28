“المرور”: نصائح لقائدي السيارات يجب اتباعها قبل السفر

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، عدد من النصائح الهامة لقائدي السيارات عن أهمية تجهيز وفحص سياراتهم قبل السفر في إجازة عيد الأضحى المبارك، لتجنب الحوادث المرورية.

وجاءت تغريدة إدارة المرور على تويتر، كما يلي: «أحرص على تفقد مركبتك قبل السفر، والتي تشكّل أهمية قصوى لتفادي مسببات الحوادث المرورية».

وحددت الإدارة 5 خطوات يجب على قائدي السيارات إتباعها قبل السفر، وهي ما يلي:

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1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة

2- أخذ قسط كافي من النوم قبل الرحلة وفترات استراحة أثناءها

3- استخدام خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب

4- التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره في حال تعرض أحد الإطارات للتلف

5- التأكد من وجود حقيبة الإسعافات الأولية.

كما شددت على ضرورة فحص السيارة جيدا قبل السفر، والتأكد من سلامة مصابيحها وإطاراتها ونظام مكابحها